Lamine‘as Yamalis dėl skausmų imtymioje vietoje praleis „Barcelona“ rungtynes su „Valencia“

„Barcelona“ treneris Hansi Flickas patvirtino, kad L.Yamalis kol kas nesitreniruos su komanda tol, kol visiškai išsigydys šią problemą, o dalyvavimas Čempionų lygos rungtynėse prieš „Newcastle United“ taip pat lieka neaiškus. Šis sveikatos sutrikimas kilo po tarptautinės pertraukos, kai Ispanijos rinktinėje L. Yamalis buvo priverstas vartoti nuskausminamuosius, kad galėtų rungtyniauti prieš Bulgariją ir Turkiją. Prieš dvikovą su „Valencia“ H. Flickas atskleidė, kad žaidėjas dalyvavo nacionalinės komandos sudėtyje jau jausdamas diskomfortą, o dėl papildomo krūvio problemos dar labiau paaštrėjo.
Treneris viešai kritikavo Ispanijos trenerio sprendimą naudoti jauną talentą, kai šis net negalėjo treniruotis.
„Mums reikia galvoti apie žaidėjų gerovę, ypač tokių amžiaus kaip Lamine`as. Jie turėjo didžiulę persvarą, bet vis tiek leido jam žaisti 73 ir 79 minutes, nors jam skausmai net neleido treniruotis ir jis buvo priverstas naudoti nuskausminamuosius.“
Šį sezoną per 3 „La Liga“ rungtynes L. Yamalis pats pelnė 2 įvarčius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
