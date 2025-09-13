Iveta Dapkutė su graike triumfavo dvejetų finale Heraklione ir antrą kartą karjeroje laimėjo ITF turnyrą

Pirmajame sete lietuvė su graike laimėjo net 4 varžovių padavimų serijas. Sh. Buhadana ir N. Koprivova atsakė vienu realizuotu „break pointu“, bet tai padėjo tik kiek sušvelninti deficitą. Antrąjį setą lietuvė su porininke pradėjo spurtu 3:0. Vėliau jos pralaimėjo savo padavimų seriją, o aštuntajame geime prarado visą persvarą (4:4). Devintajame geime lietuvė su porininke atlaikė „break pointą“ ir nutraukė prastą seriją (5:4), o dešimtajame geime sulaukė dviejų varžovių dvigubų klaidų ir šventė pergalę.
Lietuvė su porininke pelnė 956 JAV dolerius bei po 15 WTA dvejetų reitingo taškų. I. Dapkutė antrą kartą karjeroje laimėjo ITF moterų dvejetų turnyrą. Pirmą titulą tokio paties rango turnyre ji iškovojo 2022 m. Portugalijoje.
Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-805) nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po 2 valandų 5 minučių kovos 4:6, 4:6 nusileido antrajai turnyro raketei indei Zeel Desai (WTA-644). Lietuvė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
