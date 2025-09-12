Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andy Murray‘us vis dažniau paima golfo lazdą į rankas: sieks kelialapio į prestižinį „The Open“ turnyrą

2025-09-12 18:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 18:02

Pernai tenisininko karjerą baigęs 38-erių britas Andy Murray‘us dabar vis dažniau paima golfo lazdą į rankas ir netgi žada užsiregistruoti į vieną iš regioninių turnyrų, kur bus kovojama dėl kelialapių į prestižinį „The Open“ turnyrą.

Andy Murray'us | „Stop“ kadras

0

„Aš tikrai neturiu ambicijų patekti į pagrindinį „The Open“ etapą, bet šio turnyro regioninėje atrankoje norėčiau sudalyvauti. Porą mano draugų yra bandę jėgas tuose regioniniuose turnyruose. Būtų smagu ir man ten sužaisti, jei pasiekčiau atitinkamą žaidimo lygį. Aišku, aš gerai suprantu, kad šansų patekti į pagrindinį „The Open“ etapą tikrai neturėčiau. Ten susirenka nemažai pajėgių žaidėjų, o skirtumas tarp mėgėjų ir profesionalų yra milžiniškas“, – sakė A. Murray‘us.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britas buvo paklaustas, ar atrankoje žada startuoti jau kitąmet: „Ne, kitais metais ten dar nežaisiu. Norėčiau startuoti 2027 m. Tikiuosi, kad per porą metų pasieksiu tokį lygį, kad neprisidaryčiau sau daug gėdos, bet dabar galiu tik spėlioti, kas nutiks ateityje“.

Nuo 1860 m. Didžiojoje Britanijoje rengiamas „The Open“ golfo turnyras yra seniausias pasaulyje ir šiemet vyko net 153-ią kartą.

