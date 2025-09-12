Andy Murray‘us vis dažniau paima golfo lazdą į rankas: sieks kelialapio į prestižinį „The Open“ turnyrą

„Aš tikrai neturiu ambicijų patekti į pagrindinį „The Open“ etapą, bet šio turnyro regioninėje atrankoje norėčiau sudalyvauti. Porą mano draugų yra bandę jėgas tuose regioniniuose turnyruose. Būtų smagu ir man ten sužaisti, jei pasiekčiau atitinkamą žaidimo lygį. Aišku, aš gerai suprantu, kad šansų patekti į pagrindinį „The Open“ etapą tikrai neturėčiau. Ten susirenka nemažai pajėgių žaidėjų, o skirtumas tarp mėgėjų ir profesionalų yra milžiniškas“, – sakė A. Murray‘us.
Watch as Tennis icon @andy_murray makes eagle on the famous 18th hole at Wentworth during the #BMWPGA Pro-Am 👏👏#IconsSeries pic.twitter.com/WNatbOdddb— Icons Series (@IconsSeries) September 10, 2025
Britas buvo paklaustas, ar atrankoje žada startuoti jau kitąmet: „Ne, kitais metais ten dar nežaisiu. Norėčiau startuoti 2027 m. Tikiuosi, kad per porą metų pasieksiu tokį lygį, kad neprisidaryčiau sau daug gėdos, bet dabar galiu tik spėlioti, kas nutiks ateityje“.
Nuo 1860 m. Didžiojoje Britanijoje rengiamas „The Open“ golfo turnyras yra seniausias pasaulyje ir šiemet vyko net 153-ią kartą.
