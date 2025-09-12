Pasaulio lengvosios atletikos čempionatą gyvai stebėsiantis Usainas Boltas prakalbo apie 17-metį talentą ir batelių įtaką greičiui

G. Goutas per pastaruosius metus užfiksavo virtinę greitų rezultatų ir dėl to lyginamas su Jamaikos sprinto legenda, o kai kurie Australijoje jau dabar jį vadina favoritu iškovoti auksą 2032 m. Brisbano olimpinėse žaidynėse.
U. Boltas teigė, kad nekyla abejonių dėl 17-mečio talento – kitą savaitę Tokijuje jis debiutuos pasaulio čempionate 200 m distancijoje, tačiau vien talento nepakanka.
„Jei jis ir toliau eis šiuo keliu, viskas bus gerai, bet svarbiausia yra sutvarkyti viską iki smulkmenų. Noriu pasakyti, kad tai niekada nebūna paprasta, – ketvirtadienį Tokijuje žurnalistams sakė U. Boltas. – Visada lengviau, kai esi jaunas, nes aš pats tai patyriau – būdamas jaunas dariau nuostabius dalykus, bet perėjimas iš jaunimo į suaugusiųjų sportą visada būna sunkesnis.
Viskas priklauso nuo to, ar turėsi tinkamą trenerį, tinkamus žmones šalia, ar būsi pakankamai susikoncentravęs. Yra daug veiksnių, kurie nulems, ar jis taps didis ir ar išlaikys tą pačią trajektoriją iki pasaulio čempionato ar olimpiados.“
Nors ir pats dar būdamas jaunas gerino įvairaus amžiaus grupių rekordus, U. Boltas pasauliniu mastu iš tiesų prabilo tik sulaukęs 22-ejų, kai du kartus gerino 100 m pasaulio rekordą ir Pekino olimpinėse žaidynėse laimėjo sprinto dublį.
2017 m. jis baigė karjerą būdamas didžiausia sporto žvaigžde, savo sąskaitoje turėdamas aštuonis olimpinius ir vienuolika pasaulio čempionatų aukso medalių.
39-erių U. Boltas teigė visada besidžiaugiantis naujais talentais, prasiveržiančiais į jam mylimą sportą.
„Jis labai talentingas, žvelgiant į laikus, kuriuos dabar bėga – jam tikrai sekasi, – pridūrė U. Boltas. – Tai tas vaizdas, kurį malonu matyti, nes nori, kad lengvaatlečiai pasirodytų gerai. Kuo daugiau sportininkų pasirodo gerai, tuo didesnis tampa sportas, o aš visada palaikau, kad lengvoji atletika augtų ir siektų vis didesnių dalykų.“
U. Boltas, kurio 9,58 sek. pasaulio rekordui 100 m distancijoje sukako 16 metų, sako, kad su šiandien sprinterių avimais anglies pluoštu sutvirtintais „superbateliais“ būtų galėjęs bėgti 9,42 sek. greičiu.
Jamaikietis šį rezultatą pasiekė 2009 m. pasaulio čempionate Berlyne, pagerinęs savo paties 9,69 rekordą iš ankstesnių metų Pekino olimpiados. Dabar jis išsilaikė ilgiau nei 14 metų gyvavęs Jimo Hineso 9,95 rekordas, pasiektas 1968 m. olimpinėse žaidynėse.
„Puma“ – bendrovė, kuri per jo dominavimo erą jam tiekė batelius – atliko tyrimą ir prognozavo, kad U. Boltas su šiandieniniais batais bėgtų 9,42. Kalbėdamas renginyje prieš pasaulio čempionatą Tokijuje, jis su tuo „visiškai sutiko.“
„Po mano karjeros tęsė viena sportininkė – Shelly-Anne Fraser-Pryce – ir aš mačiau, ką ji padarė: su tais batais ji tapo greitesnė“, – ketvirtadienį sakė U. Boltas.
„Ko gero, ir pats būčiau bėgęs gerokai greičiau, jei būčiau tęsęs karjerą, o jei būčiau žinojęs, kad bateliai pasieks tokį lygį, galbūt būčiau tai daręs, nes būtų buvę puiku varžytis tokiame lygyje ir bėgti tokiais greičiais.“
U. Bolto tautietis Kishane’as Thompsonas birželį Jamaikos čempionate nubėgo 9,75 sek. greičiu – tai greičiausias per pastarąjį dešimtmetį rezultatas, leidęs jam tapti šeštuoju visų laikų sprinteriu. Visgi U. Boltas sakė nesibaiminantis, kad artimiausiu metu kas nors pagerins jo rekordą.
„Manau, talento yra ir kylantieji sportininkai pasirodys gerai, bet šiuo momentu nemanau, kad jie pajėgs pagerinti pasaulio rekordą“, – sakė U. Boltas.
Nuo jo Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse 2016 m. iškovoto sprinto dublio nė vienas Jamaikos vyras nėra laimėjęs pasaulinio sprinto titulo.
K. Thompsonas buvo per penkias tūkstantąsias sekundės nuo to, kad nutrauktų šią sausrą – pernai olimpiniame 100 m finale finišo tiesiojoje jį aplenkė Noahas Lylesas, o U. Boltas sako, kad jis arba tautietis Oblique’as Seville’is sekmadienio 100 m finale gali žengti vienu žingsniu toliau.
„Manau, šiemet turime labai gerą progą. Kishane’as ir Oblique’as šį sezoną tikrai parodė, kad yra puikios formos, – sakė U. Boltas. – Labai laukiu – manau, jie turėtų būti pirmas ir antras, nes įrodė, kad bėga greitus laikus, tad viskas priklausys nuo atlikimo. Džiaugiuosi galėsiąs nueiti į stadioną ir tai pamatyti bei tikiuosi, įteikti aukso medalį vienam iš jų.“
Tokijas bus pirmasis pasaulinis lengvosios atletikos renginys, kuriame U. Boltas dalyvaus nuo atsisveikinimo 2017 m. Londono pasaulio čempionate, nors tai, ar jis teiks medalius, greičiausiai priklausys nuo to, kas juos gaus.
Jei ant aukščiausio pakylos laiptelio stos titulą ginantis N. Lylesas, U. Boltas galbūt bus užsiėmęs kitais reikalais.
Jis teigė neturintis jokių problemų su amerikiečiu, nors prieš kelerius metus buvo apsipykęs su juo socialiniuose tinkluose, be to, N. Lylesas šį sezoną paerzino Jamaiką pareiškęs, kad K. Thompsoną turi „kišenėje“.
„Nematau, kad Noahas būtų toks pašėlęs kaip tada, kai tekdavo tvarkytis su Justinu Gatlinu, tad man tai niekuo nesiskiria, – apie buvusį varžovą sakė U. Boltas. – Manau, su J. Gatlinu per metus stumdėmės į abi puses, bet jis buvo kitokio kirpimo, nes kilo iš eros, kai pasišaipymai žodžiais visiems atrodė normalu.
Kaip žinote, aš niekada neklausiau, ką kalba kiti: žinau, kad kai ruošiuosi ir esu pasirengęs, galite sakyti ką norite – manęs nenugalėsite, todėl visada susitelkiu ir tai niekada nebus problema.“
