Pasaulio čempionate lengvaatlečiams sėkmės linkinti Medvedeva: „Visi nusiteikę puikiai“

Tokijo olimpiniame stadione įvyks jau 20-as pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Į Japonijos sostinę geriausi planetos lengvaatlečiai sugrįžta antrą kartą, kadangi pasaulio čempionatas Tokijuje jau buvo rengiamas 1991-aisiais. Beje, 2021-aisiais Tokijo stadione vyko vasaros olimpinės žaidynės.
Lietuvai planetos pirmenybėse atstovaus Gediminas Truskauskas (200 m), Gabija Galvydytė (800 m, 1500 m), Juozas Baikštys (šuolis į aukštį), Dovilė Kilty (trišuolis), Beatričė Juškevičiūtė (septynkovė), Edis Matusevičius (ieties metimas), Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas), Ieva Gumbs (disko metimas), Martynas Alekna (disko metimas), Andrius Gudžius (disko metimas), Mykolas Alekna (disko metimas).
Pasaulio čempionate sportininkai varžysis 49 rungtyse – 24 moterų, 24 vyrų ir 4×400 m mišrioje estafetėje – bei išsidalins 147 medalius. Prizinį fondą sudaro beveik 8,5 milijono JAV dolerių, o piniginiais prizais bus apdovanotas kiekvienos rungties pirmas aštuntukas. Organizatoriai įsteigė ir piniginę premiją (100 tūkst. JAV dolerių) už pagerintą pasaulio rekordą.
Lietuviai startuos net dešimtyje skirtingų rungčių, o tai pozityviai nuteikia Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) generalinę sekretorę bei nacionalinės rinktinės vyriausiąją trenerę Nijolę Medvedevą: „Džiugina, kad nesame vienos rungties federacija, kuri rengia tik vienos rungties sportininkus. Kaip matome, turėsime ir sprinto atstovą, ir daugiakovės atstovę, ir metimų rungčių atstovų.“
Lietuviai pasaulio čempionatų istorijoje yra iškovoję tris aukso, penkis sidabro ir tris bronzos medalius. Pastarąjį kartą planetos pirmenybės vyko 2023 m. Budapešte (Vengrija). Čia bronzos medalį pavyko laimėti Mykolui Aleknai.
Trečiadienį „World Athletics“ oficialiai patvirtino naują vyrų disko metimo pasaulio rekordą, kuris ir toliau priklauso Mykolui Aleknai. Lengvaatletis pirmą kartą rekordą gerino 2024-ųjų balandį (74,35 m), o antrą kartą jau šių metų balandį (75,56 m). N. Medvedeva sako, kad medalio iš pasaulio rekordininko tikėtis galima, tačiau paprasta nebus: „Šiemet stabiliai mėtė diską, bet mes matome didžiulę konkurenciją šioje rungtyje, todėl tas medalis nebus padovanotas. Jį reikia iškovoti ir iškovoti labai aršioje kovoje su stipriais varžovais. Labai tikimės ir norėtume, kad jam pavyktų įgyvendinti didžiąją šio sezono svajonę.“
LLAF gen. sekretorė ir Lietuvos lengvaatlečių rinktinės vyr. trenerė taip pat kalbėjo apie sportininkų formą, čempionato vertinimo kriterijus ir varžybų Tolimuosiuose Rytuose specifiką.
Pasaulio čempionato vakarines sesijas tiesiogiai transliuos LRT. Rytines ir vakarines čempionato sesijas transliuos portalas „Eurovision Sport“. Pirmoji iš lietuvių į stadioną žengs I. Gumbs, kurios disko metimo kvalifikacija numatyta šeštadienį 04:40 val. (Lietuvos laiku).
– Kokiomis nuotaikomis pasitinkate pasaulio čempionatą?, – lengvoji.lt paklausė N. Medvedevos.
– Džiugiomis. Tai yra pagrindinis metų startas. Džiaugiamės, kad turime tokio dydžio komandą kaip Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Iššūkių bus, nes čempionatas Azijoje. Mūsų sportininkai nelabai džiugiai sutinka tokias žinias, kai varžybos vyksta Azijoje. Nelabai jie mėgsta čia dalyvauti. Visgi, čia startuos atletai iš viso pasaulio, tai tikrai ne mes vieninteliai susidursime su iššūkiais.
– 11 Lietuvos atstovų Tokijuje. Ar tokio skaičiaus ir tikėjotės?
– Planavau sezono pradžioje 9–13. Lūkesčiai pateisinti. Tikėjausi, kad papildomai atsirinks kažkas iš trišuolininkių. Visgi, sezonas nebuvo toks sėkmingas, kad galėtų patekti. Kažkiek vilčių turėjome dėl Edgaro Benkunsko, bet jau vasaros viduryje buvo aišku, kad į išsvajotą 24-uką nepateks. Dar turėjo startuoti maratonininkė Loreta Kančytė, kuri būtų vykusi į čempionatą, bet pavasarį gauta trauma to padaryti neleido. Trūksta ėjikų, kurie pildydavo mūsų komandą. Dabar yra kartų kaita ir labai tikimės, kad jau kitame čempionate išvysime Austėją Kavaliauskaitę. Gaila, kad Modesta Justė Morauskaitė dėl sveikatos problemų šį sezoną negalėjo patekti į čempionatą.
– Mūsiškiai startuos dešimtyje skirtingų rungčių. Kiek svarbus šis rodiklis?
– Džiugina, kad nesame vienos rungties federacija, kuri rengia tik vienos rungties sportininkus. Kaip matome, turėsime ir sprinto atstovą, ir daugiakovės atstovę, ir metimų rungčių atstovų. Labai džiugina Gabija Galvydytė, kuri įvykdė net du normatyvus.
– Kokių rezultatų galime tikėtis iš Lietuvos rinktinės? Kokia sportininkų forma?
– Visi nusiteikę puikiai ir tikisi, kad sudalyvaus pagal savo galimybes. Tikimės iš disko metimo rungties medalio. Viliuosi, kad ir kitų rungčių sportininkams pavyks patekti į finalus, nes tai būtų didelis pasiekimas. Viskas nuo sportininkų priklauso. Mes čia galime fantazuoti ir kažko smarkiai norėti, tačiau ne mes dalyvaujame, o sportininkai. Pagal reitingą matome, kad svaigti apie gausų medalių skaičių tikrai negalime ir vertiname situaciją realiai.
– Kokiais kriterijais galima vertinti čempionato sėkmę ar nesėkmę?
– Reikia žiūrėti į visumą. Jeigu iškovojamas medalis, tai mes visada čempionatą laikome sėkmingu. Manau, kad turėtume žiūrėti ir į sezono rekordus, asmeninius rekordus. Tikiuosi, kad sportininkai sustartuos taip, kaip jie gali sustartuoti.
– Pasaulio čempionate debiutuos Juozas Baikštys ir Beatričė Juškevičiūtė. Ko jiems galima palinkėti?
– Iki vidurio sezono net minčių nebuvo, kad Juozas gali patekti, nes neturėjo daug startų, o ir paskutiniai sezonai sėkmingi nebuvo. Viduryje vasaros sportininkas pradėjo intensyviai startuoti ir mus labai nustebino teigiama prasme. Jis demonstravo stabiliai gerus rezultatus ir sugebėjo surinkti reitingo taškus. Džiaugiuosi, nes Juozas yra labai talentingas šuolininkas, tačiau jį ilgus metus kamuoja traumos ir ligos. Didžiuojuosi jo valia, investavimu į save ir linkiu sėkmės.
Beatričei nedaug trūko, jog ji startuotų olimpinėse žaidynėse. Matome jos tobulėjimą. Ji rodo stabilius rezultatus, o savo pagrindinėje rungtyje – 100 m barjeriniame bėgime – demonstruoja aukščiausią lygį. Tikėjomės ir matėme, kad ji gali patekti. Tikiu, kad jos debiutas bus sėkmingas.
– Rinktinės lyderiui Mykolui Aleknai pasaulio čempionatų medalių kolekcijoje trūksta aukso. Ar šiemet lengvaatletis turi didžiausią šansą iškovoti aukščiausios prabos medalį?
– Pagrindo tikėti yra, juk jis yra pasaulio rekordininkas. Šiemet stabiliai mėtė diską, bet mes matome didžiulę konkurenciją šioje rungtyje, todėl tas medalis nebus padovanotas. Jį reikia iškovoti ir iškovoti labai aršioje kovoje su stipriais varžovais. Labai tikimės ir norėtume, kad jam pavyktų įgyvendinti didžiąją šio sezono svajonę.
– Kas dar iš lengvaatlečių komandos gali nustebinti?
– Normatyvus turi Mykolas ir Gabija. Tai parodo aukščiausią sportininkų lygį, nes normatyvai yra super aukšti. Kai kuriose rungtyse tik mažuma sportininkų juos įvykdo. Šiemet Gabija mus labiausiai nustebino. Neabejojome, kad ji pateks į čempionatą, bet kad pateks su dviem normatyvais... Tikiuosi, kad ir taktiniai bėgimai jos bus geresni, nes žiemos sezone sportininkė dalyvavo ir įgijo patirties pasaulio ir Europos uždarų patalpų čempionatuose.
Per Lietuvos čempionatą matėme, kad ji gali viena bėgti ir įvykdyti normatyvą. Neatsimenu, kad 800 m rungtyje Lietuvoje būtų bėgikė, kuri viena bėgdama įvykdo normatyvą. Nereikia pamiršti, kad pasaulyje vidutinių nuotolių rungtys pasižymi žiauria konkurencija ir aukštais rezultatais. Bėgimuose rezultatas labai daug priklauso nuo taktikos, todėl niekada negali būti garantuotas savo pasiruošimu.
– Pasaulio čempionatas sugrįžta į Aziją. Kiek klimatas ir kita laiko juosta gali turėti įtakos rezultatams?
– Priklauso nuo kiekvieno sportininko. Man niekada nebuvo problemų dalyvauti Azijoje, bet čia kiekvieno skirtingi potyriai ir galimybės. Galbūt gąsdina prisiminimai iš Tokijo olimpinių žaidynių, kai sportininkai dvi savaites stovyklavo izoliuoti. Tai buvo psichologiškai sudėtinga situacija. Manau, kad dabar laikai yra pasikeitę ir bus geriau.
Kiekvienas sportininkas pagal savo planus pasirinko kelionės datas. Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Ieva Gumbs ir Edis Matusevičius turi adaptacinę stovyklą Japonijoje. Kiti sportininkai atvyksta prieš keturias ar penkias dienas iki starto, o kai kurie tik prieš dvi dienas iki starto. Visi pasirinko tai, kas jiems atrodo geriausia. Čia negali primesti savo nuomonės, nes sportininkai patys turi surasti savo kelią.
