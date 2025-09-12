Pasaulio lengvosios atletikos čempionate nestartuos viena stipriausių ieties metikių: viskas dėl amžiaus limito

Pagal dabar galiojančias taisykles, metimų rungtynes pasaulio čempionatuose gali dalyvauti tik 18-os sulaukę sportininkai. Z. Yan šiuo metu yra 17-a metų. Nors kinė jau kurį laiką dalyvauja suaugusiųjų varžybose, tačiau pasaulio čempionate to daryti negalės.
„Šitas reikalavimas – šokiruojantis. Aš sakyčiau, kad Ziyi buvo viena realiausių pretendenčių į medalius“, – stebėjosi „Iltalehti“ ekspertas olimpinis barjerinio bėgimo prizininkas Arto Bryggare.
Daugeliu atveju amžiaus limitas pasaulio čempionate siekia 16 metų. Visgi, metikams, daugiakovininkams, 10 000 m bėgikams ir trumpesnių distancijų ėjikams amžiaus limitas siekia 18 metų, o maratono bėgikams ir 35 km sportinio ėjimo atstovams – 20 metų.
17-year-old Yan Ziyi 🇨🇳 landed a mark of 64.46m to win the women's Javelin Throw at the Continental Tour Beijing!— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 7, 2025
She set a World Junior Record of 65.89m this season and won't be able to compete at the World Junior Championships because she is too young.
She also missed the… pic.twitter.com/BVb9KiAMEr
it’s a shame that Yan Ziyi 🇨🇳 can’t compete in Tokyo due to being just 17.
She already threw 64m six times in her career, including four this year.
She threw 4 WJ records, three this year.
She's the world #3 on the lists this year (65.89) and is imo the FAVORITE FOR GOLD 🥇 https://t.co/kFQ7Upp6zz pic.twitter.com/lme5SsP9GK
— Salwa Eid Campbell-Brown 🇧🇭🇯🇲 (@TnFtms) September 7, 2025
Z. Yan šiemet ietį nusviedė net 65,89 metro ir pagerino pasaulio jaunimo (iki 20 metų) rekordą. Kinė turi 3-ią geriausią šių metų rezultatą pasaulyje ir jau spėjo įrodyti, kad tas metimas – nebuvo atsitiktinumas. Z. Yan šiemet keturiose varžybose viršijo 64 m ribą – be jos tokiu stabilumu šiemet pasižymėjo tik graikė Elina Tzengko.
Pernai Z. Yan dėl savo jauno amžiaus buvo priversta praleisti ir Paryžiaus olimpiadą.
