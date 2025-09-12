Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionate nestartuos viena stipriausių ieties metikių: viskas dėl amžiaus limito

2025-09-12 16:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 16:29

Tokijuje (Japonija) šeštadienį prasidės pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame sirgaliai neišvys vienos geriausių pasaulio ieties metikų – kinės Ziyi Yan. Sportininkė sėkmingai įvykdė aukštą normatyvą (64 m), traumų irgi nėra patyrusi, bet dalyvauti Tokijuje negalės, nes yra per jauna.

Ziyi Yan | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) šeštadienį prasidės pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame sirgaliai neišvys vienos geriausių pasaulio ieties metikų – kinės Ziyi Yan. Sportininkė sėkmingai įvykdė aukštą normatyvą (64 m), traumų irgi nėra patyrusi, bet dalyvauti Tokijuje negalės, nes yra per jauna.

REKLAMA
0

Pagal dabar galiojančias taisykles, metimų rungtynes pasaulio čempionatuose gali dalyvauti tik 18-os sulaukę sportininkai. Z. Yan šiuo metu yra 17-a metų. Nors kinė jau kurį laiką dalyvauja suaugusiųjų varžybose, tačiau pasaulio čempionate to daryti negalės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šitas reikalavimas – šokiruojantis. Aš sakyčiau, kad Ziyi buvo viena realiausių pretendenčių į medalius“, – stebėjosi „Iltalehti“ ekspertas olimpinis barjerinio bėgimo prizininkas Arto Bryggare.

REKLAMA
REKLAMA

Daugeliu atveju amžiaus limitas pasaulio čempionate siekia 16 metų. Visgi, metikams, daugiakovininkams, 10 000 m bėgikams ir trumpesnių distancijų ėjikams amžiaus limitas siekia 18 metų, o maratono bėgikams ir 35 km sportinio ėjimo atstovams – 20 metų.

REKLAMA

Z. Yan šiemet ietį nusviedė net 65,89 metro ir pagerino pasaulio jaunimo (iki 20 metų) rekordą. Kinė turi 3-ią geriausią šių metų rezultatą pasaulyje ir jau spėjo įrodyti, kad tas metimas – nebuvo atsitiktinumas. Z. Yan šiemet keturiose varžybose viršijo 64 m ribą – be jos tokiu stabilumu šiemet pasižymėjo tik graikė Elina Tzengko.

Pernai Z. Yan dėl savo jauno amžiaus buvo priversta praleisti ir Paryžiaus olimpiadą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų