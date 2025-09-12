Raven Saunders diskvalifikuota 30 mėnesių už pakartotinius antidopingo taisyklių pažeidimus

Dar 2022 m. R. Saunders buvo diskvalifikuota 18 mėnesių, nes 3 kartus per 12 mėnesių laikotarpį praleido antidopingo testus arba netinkamai nurodė savo buvimo vietą. Dabar R. Saunders dar kartą pažeidė tą pačią taisyklę ir užsidirbo net 30 mėnesių diskvalifikaciją.
The USADA has banned Tokyo Olympic Silver medallist Raven Saunders 🇺🇸 for 2 years and 6 months for 3 Whereabouts Failures within a 12-month span!
This was their 2nd ban, having served an 18-month ban from 2022 to 2024, making a return and qualifying for the Paris Olympics.
R. Saunders pabrėžė, kad jau ir taip planavo baigti karjerą, bet pamiršo sutvarkyti visus formalumus, todėl sportininkė neprieštaravo antidopingo agentūros sprendimui skirti diskvalifikaciją.
„Noriu pabrėžti, kad jau ir taip planavau baigti karjerą, tačiau padariau nedidelę procedūrinę klaidą. Prisiimu atsakomybę, priimu man skirtą diskvalifikaciją ir noriu dar kartą pabrėžti, kad jokių draudžiamų medžiagų nevartojau, o buvau diskvalifikuota dėl procedūrinių pažeidimų. Nors ši akimirka man ir nėra maloni, aš ir toliau pasisakysiu už švarų sportą. Dėkoju šeimai, draugams ir visiems, kurie mane palaiko. Jūs kasdien man primenate, kodėl aš neturiu sustoti“, - sakė R. Saunders.
Didžiausią karjeros laimėjimą R. Saunders pasiekė 2021 m. Tokijo olimpiadoje, kai iškovojo sidabrą.
R. Saunders buvo viena ekscentriškiausių sportininkių moterų rutulio stūmimo sektoriuje. Ji dažniausiai prieš varžybas užsidėdavo kaukę ir taip įsikūnydavo į savo alter ego – „Hulk“. R. Saunders yra pažymėjusi, kad taip jai yra lengviau atlaikyti psichologinį spaudimą per savo startus.
R. Saunders savęs nepriskiria jokiai lyčiai ir nori, kad į ją būtų kreipiamasi įvardžiu „jie“. 2021 m. Tokijo olimpiadoje R. Saunders apdovanojimų ceremonijoje nusprendė protestuoti ir sukryžiavo rankas. Amerikietė sakė, kad sukryžiuotos rankos žymi kryžkelę, kurioje susitinka visi užguiti žmonės. R. Saunders yra juodaodė homoseksualė, todėl priklauso ne vienai mažumai, susiduriančiai su įvairiomis problemomis.
R. Saunders aktyviai kovoja su rasine diskriminacija bei gyvūnų, ypač galvijų, teises.
