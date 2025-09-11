Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas: lietuvių startų tvarkaraštis

2025-09-11 12:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 12:58

Rugsėjo 13–21 dienomis Tokijuje (Japonija) vyks pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Laukiamiausiose metų varžybose dalyvaus 11 Lietuvos lengvaatlečių.

Andrius Gudžius ir Mykolas Alekna | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Rugsėjo 13–21 dienomis Tokijuje (Japonija) vyks pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Laukiamiausiose metų varžybose dalyvaus 11 Lietuvos lengvaatlečių.

0

Lietuvos rinktinė: Gediminas Truskauskas (200 m), Gabija Galvydytė (800 m, 1500 m), Juozas Baikštys (šuolis į aukštį), Dovilė Kilty (trišuolis), Beatričė Juškevičiūtė (septynkovė), Edis Matusevičius (ieties metimas), Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas), Ieva Gumbs (disko metimas), Martynas Alekna (disko metimas), Andrius Gudžius (disko metimas), Mykolas Alekna (disko metimas).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pateikiame mūsiškių startų tvarkaraštį Lietuvos laiku.

Šeštadienis (rugsėjo 13 d.)

03:00 val. arba 04:55 val. disko metimo kvalifikacija (dalyvauja Ieva Gumbs)

13:50 val. 1500 m atranka (dalyvauja Gabija Galvydytė)

Sekmadienis (rugsėjo 14 d.)

12:40 val. šuolio į aukštį kvalifikacija (dalyvauja Juozas Baikštys)

*13:12 val. disko metimo finalas (gali dalyvauti Ieva Gumbs)

*15:07 val. 1500 m pusfinalis (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)

Antradienis (rugsėjo 16 d.)

13:40 val. trišuolio kvalifikacija (dalyvauja Dovilė Kilty)

*14:36 val. šuolio į aukštį finalas (gali dalyvauti Juozas Baikštys)

*16:05 val. 1500 m finalas (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)

Trečiadienis (rugsėjo 17 d.)

13:10 val. arba 14:45 val. ieties metimo kvalifikacija (dalyvauja Edis Matusevičius)

14:15 val. 200 m atranka (dalyvauja Gediminas Truskauskas)

Ketvirtadienis (rugsėjo 18 d.)

*13:23 val. ieties metimo finalas (gali dalyvauti Edis Matusevičius)

13:55 val. 800 m atranka (dalyvauja Gabija Galvydytė)

*14:55 val. trišuolio finalas (gali dalyvauti Dovilė Kilty)

*15:02 val. 200 m pusfinalis (gali dalyvauti Gediminas Truskauskas)

Penktadienis (rugsėjo 19 d.)

11:33 val. 100 m barjerinis bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)

12:20 val. šuolis į aukštį, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)

13:30 val. arba 15:00 val. ieties metimo kvalifikacija (dalyvauja Liveta Jasiūnaitė)

14:30 val. rutulio stūmimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)

*14:45 val. 800 m pusfinalis (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)

15:38 val. 200 m bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)

*16:06 val. 200 m finalas (gali dalyvauti Gediminas Truskauskas)

Šeštadienis (rugsėjo 20 d.)

03:00 val. arba 04:35 val. disko metimo kvalifikacija (dalyvauja Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Andrius Gudžius)

05:30 val. šuolis į tolį, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)

13:00 val. ieties metimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)

*15:05 val. ieties metimo finalas (gali dalyvauti Liveta Jasiūnaitė)

15:11 val. 800 m bėgimas, septynkovė (dalyvauja Beatričė Juškevičiūtė)

Sekmadienis (rugsėjo 21 d.)

*13:35 val. 800 m finalas (gali dalyvauti Gabija Galvydytė)

*14:10 val. disko metimo finalas (gali dalyvauti Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Andrius Gudžius)

*Jei pateks

Mykolas Alekna | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.
Pasaulio lengvosios atletikos čempionate – 11 Lietuvos atstovų

