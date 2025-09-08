Juozas Baikštys užėmė ketvirtą vietą Pekine

Lietuvį aplenkė trys kinai su 2.20 m rezultatais. Nugalėtoju tapo mažiausiai bandymų atlikęs Li Jialunas, antra vieta atiteko Wangui Zhenui, o trečia – Wu Guobiao.
Vyrų šuolio į aukštį rungtyje dalyvavo 10 sportininkų.
Kiek anksčiau šiemet J. Baikštys pakartojo karjeros rekordą, kai įveikė 2.27 m aukštį. Tai tuo pačiu yra ir geriausias Lietuvos sezono rezultatas. J. Baikštys ruošiasi startui pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje (Japonija), kuris prasidės jau šį šeštadienį.
