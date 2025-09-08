Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Juozas Baikštys užėmė ketvirtą vietą Pekine

2025-09-08 13:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 13:23

Sekmadienį WA lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinėse varžybose Pekine (Kinija) Juozas Baikštys užėmė ketvirtą vietą, įveikęs 2.15 metro aukštį.

Juozas Baikštys | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Sekmadienį WA lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinėse varžybose Pekine (Kinija) Juozas Baikštys užėmė ketvirtą vietą, įveikęs 2.15 metro aukštį.

REKLAMA
0

Lietuvį aplenkė trys kinai su 2.20 m rezultatais. Nugalėtoju tapo mažiausiai bandymų atlikęs Li Jialunas, antra vieta atiteko Wangui Zhenui, o trečia – Wu Guobiao.

Vyrų šuolio į aukštį rungtyje dalyvavo 10 sportininkų.

Kiek anksčiau šiemet J. Baikštys pakartojo karjeros rekordą, kai įveikė 2.27 m aukštį. Tai tuo pačiu yra ir geriausias Lietuvos sezono rezultatas. J. Baikštys ruošiasi startui pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje (Japonija), kuris prasidės jau šį šeštadienį.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų