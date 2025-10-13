Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Motuzas: sprendimas iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją – atsiprašymas bendruomenei

2025-10-13 22:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 22:48

Socialdemokratų sprendimas iš „Nemuno aušros" perimti Kultūros ministeriją yra savotiškas atsiprašymas šio sektoriaus bendruomenei, sako socialdemokratas Remigijus Motuzas.

Remigijus Motuzas. ELTA / Ervin Rauluševičius

Socialdemokratų sprendimas iš „Nemuno aušros“ perimti Kultūros ministeriją yra savotiškas atsiprašymas šio sektoriaus bendruomenei, sako socialdemokratas Remigijus Motuzas.

„Pirma, tai yra pagarba kultūros žmonėms, (…) tai yra ir savotiškas atsiprašymas kultūros žmonių dėl to, kas įvyko, ir aš manau, kad tai yra ryžtingas sprendimas“, – LRT televizijai pirmadienį sakė R. Motuzas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūros ministeriją perdavus „aušriečiams“, o jiems į ministro postą delegavus partietį Ignotą Adomavičių, kritikuotą dėl kompetencijų stokos, kultūros bendruomenė pradėjo protestus ir ragina socialdemokratus atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.

R. Motuzo teigimu, jei socialdemokratai dabar nuspręstų nutraukti koalicijos sutartį su „aušriečiais“, tai destabilizuotų valstybės valdymą.

Tiesa, anot politiko, sprendimas iš Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos politinės jėgos perimti Kultūros ministeriją parodė, kad socialdemokratai gali priimti ryžtingus sprendimus dėl koalicijos.

„Manau, kad buvo teisingas sprendimas, kad šiame etape (koaliciją – ELTA) palikti taip, kaip yra. Nors, kaip žinote, buvo daug kalbama, (…) buvo parodyta tam tikra drąsa, ryžtas apriboti kai kuriuos veiksmus ir galias „Nemuno aušros“, – teigė R. Motuzas.

Pasak jo, premjerė Inga Ruginienė ėmėsi lyderystės ir pateiks tokią kultūros ministro kandidatūrą, kuri bus priimta kultūros bendruomenėje, atitiks profesionalumo kriterijus.

„Gana nuolaidžiauti – partija (…) per dvi-tris savaites nesudaro tinkamo ministro, reiškia, jo neturi“, – pažymėjo politikas.

ELTA primena, kad toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, kartu perimant savo atsakomybėn Kultūros ministeriją, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė šeštadienio posėdyje.

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

