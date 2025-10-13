Žydu pavadintas Gelūnas iš Ruginienės namų ir Vyriausybės atsiima paveikslus – esą jiems kyla pavojus

Nepatenkintų kultūrininkų revanšas atsimuša jau į Vyriausybės ir Prezidentūros sienas. Nacionalinio dailės muziejaus vadovas A. Gelūnas pareiškė susigrąžinsiantis premjerės rezidencijoje ir Vyriausybės rūmuose eksponuojamus 57 paveikslus. Ne visi, bet daugelis čia metų metais eksponuotų paveikslų priklauso Nacionaliniam dailės muziejui.
„Neneigčiau, kad bendros paniekos kultūrai ir situacijos fonas, kurioje kultūra atsidūrusi šiuo metu, taip pat šiek tiek prisidėjo prie tokio greito sprendimo“, – komentavo Nacionalinio dailės muziejaus vadovas A. Gelūnas.
„Tikrai apmaudu dėl to sprendimo, bet priimame bet kokią protesto formą ir aš ją gerbiu“, – aiškino premjerė.
Inicijuos vaikų paveikslų parodas
Tačiau I. Ruginienė tikina, kad vos pradėjusi dirbti Vyriausybėje, pati panoro paveikslus nukabinti. Ten žada rengti šalies menininkų parodas, taip pat eksponuoti mokinių paveikslus.
„Pirmą kartą užėjus į Vyriausybės rūmus, apėjus visus koridorius, pamačiau ypatingos vertės meno kūrinius, ir man pirmas klausimas buvo – kodėl jie mūsų koridoriuose dulka. Aš noriu atidaryti Vyriausybės rūmus vietinėms iniciatyvoms, ypač vaikams“, – tikino ministrė pirmininkė.
Paklaustas, kodėl atima ir I. Ruginienės rezidencijoje Turniškėse esančius paveikslus, A. Gelūnas aiškina, kad paveikslams pavojų kelia aktyvus I. Ruginienės šeimos gyvenimas.
„Ankstesnė premjerė gyveno viena, retai būdavo rezidencijoje, ten nevyko, dažniausiai jokio maisto gaminimo ar švenčių veikla, tai tokiomis aplinkybėmis grėsmė dėl kažkokių garų ar augintinių buvimo – šuns, kačių – tiesiog yra kita situacija. Detalių nežinau, bet kai vienas asmuo gyvena, yra visiškai kitaip, negu šeima“, – piktinosi A. Gelūnas.
„Atrodo keistai“, – sakė I. Ruginienė.
„Aš manau, kad šiek tiek politikuoja ir aš nesiečiau visiškai kultūrininkų streikų su tais paveikslais“, – tikino socialdemokratų seniūnas Vytautas Motuzas.
Žemaitaitis apkaltino Gelūną esant žydu
Kultūrininkų protestams įsisiūbuojant, „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis „Facebooke“ surengė išpuolį prieš Nacionalinio dailės muziejaus vadovą. Apkaltino jį rengiant perversmą ir parašė, neva jis yra žydas Aronas Gelbachas.
„Amoralu, šlykštu, žema, o gal tai „gaujos paniatkės“? Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o Aronas Gelbachas ar Gelonas!!!“ – teigė „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Kad tai planuota akcija rodo faktas, kad prieš kelias dienas kažkas bandė Vikipedijoje įrašyti A. Gelūnui šią neegzistuojančią žydišką pavardę.
„Tai yra šmeižto byla. Šiuo metu svarstome su kolegomis, bičiuliais ar verta bylinėtis, ar ne. Aš 100 procentų tikras, kad laimėčiau, bet ar turiu tiek laiko ir išteklių – reikia įsivertinti. Labiau net ne dėl savo asmens, nors tai melo apie mane paskleidimas“, – piktinosi A. Gelūnas.
Prezidentas Gitanas Nausėda tokius pareiškimus pavadino pasibaisėtinais, primenančiais viduramžių neapykantos retoriką, ir pareiškė, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus. I. Ruginienė taip pat pareiškė, kad yra pasibaisėjusi R. Žemaitaičio pareiškimais apie A. Gelūną.
„Mes taip įsijaučiame į revoliucijų darytojus, kad paskui suprantame, kad lakstome jau be galvos“, – aiškino VU KF Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.
Specialistas tiek įkaitusią situaciją vadina pavojinga. Ir sako, kad iš abiejų pusių lakstančios žiežirbos diskredituoja Lietuvą.
„Man atrodo, visiems tiems, kam iš paširdžių nėra išgaravęs „pacanas“ ar mergaitė – tegul pagalvoja prieš imdamiesi veiksmų – kokią tai turės įtaką mūsų valstybei ir jos likimui“, – kvietė susimąstyti pastarasis ekspertas.
Grįžtant prie nukabinamų paveikslų, juos A. Gelūnas žadėjo nukabinti ir Kultūros ministerijoje. Mat paveikslus rinkosi buvusio ministro Šarūnas Biručio komanda, ir neva ten, tuščiuose kabinetuose, juos laikyti dabar – jokios prasmės.
Vieno vertingiausių turimų nacionalinio muziejaus paveikslų neteks ir prezidentūra. Ferdinando Ruščico paveikslas „Praeitis“ bus sugrąžintas muziejui, dėl neva tai nesaugios geopolitinės situacijos.
