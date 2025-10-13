Žemaitaitis apie frakcijos nario pasitraukimą: „Natūralus dalykas“

„Natūralus dalykas, kiekviena politinė jėga tą patiria. Ne aš pirmas, ne aš paskutinis būsiu“, – pirmadienį BNS sakė jis.
„Kolega, kuris išrinktas pagal „Nemuno aušros“ sąrašą, priėmė kitokį sprendimą, matyt, jis turi tam argumentų, motyvų. Nežinau, kaip jis dabar atstovaus toms vertybėms, su kuriomis atėjo kandidatuodamas su „Nemuno aušra“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Politikas tvirtino neturįs signalų, kad daugiau parlamentarų ketintų palikti „Nemuno aušros“ partiją ar frakciją, tačiau tokios galimybės neatmetė.
„Niekas negali būti garantuotas, kad po metų, dvejų, trejų dar kas nors sugalvos. Kol kas neturiu (žinių apie didesnį frakcijos byrėjimą – BNS)“, – sakė R. Žemaitaitis.
D. Varnas apie pasitraukimą iš „Nemuno aušros“ partijos ir frakcijos pranešė po R. Žemaitaičio įrašo „Facebook“ apie vieną iš kultūrininkų protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
R. Žemaitaitis pirmadienį BNS pakartojo nesutinkąs, kad jo įrašas susijęs su antisemitizmu. Anot jo, tekste nėra nė vieno žodžius apie žydus.
„Daugelis sako, kad reikėtų kai kurias frazes šiek tiek kultūringiau pasakyti, kad po to nekiltų abejonių, bet kai paaiškini žmonėms, apie ką yra tekstas ar pozicija, visiems kaip ir aišku pasidaro“, – tvirtino politikas.
Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo. Jis pats atsiprašė dėl įrašo feisbuke formuluočių.
D. Varnas – antras parlamentaras, palikęs „aušriečius“. Žiemą dėl R. Žemaitaičio elgesio tą padarė Agnė Širinskienė, perėjusi į Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“
Po šių pasitraukimų „Nemuno aušros“ frakcijoje Seime liks 18 narių.
