TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šukys: dauguma „aušriečių“ neigiamai vertina Žemaitaičio retoriką

2025-10-13 13:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 13:10

Nemuno aušros“ frakcijai priklausantis Raimondas Šukys sako, kad dauguma Seime dirbančių „aušriečių“ neigiamai vertina partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) vadovą Arūną Gelūną. Anot R. Šukio, R. Žemaitaičio retoriką neigiamai vertina bene visi frakcijos nariai. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius

Nemuno aušros" frakcijai priklausantis Raimondas Šukys sako, kad dauguma Seime dirbančių „aušriečių" neigiamai vertina partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) vadovą Arūną Gelūną. Anot R. Šukio, R. Žemaitaičio retoriką neigiamai vertina bene visi frakcijos nariai. 

„Tokie pasisakymai yra netinkami ir smerktini bei ateityje turėtų nepasikartoti. Mano pozicija tokia ir, kiek suprantu, kitų frakcijos narių pozicija – nesiskiria. Galbūt ne visi (frakcijos nariai – ELTA) tą pakartotinai sakė, bet tikrai, kiek supratau, visi tokius pasisakymus vertina neigiamai, ypač, tokioje įtemptoje politinėje situacijoje“, – Eltai pirmadienį komentavo R. Šukys.

Savo ruožtu „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius smerkti partijos pirmininko retorikos nesiryžta. 

„Kai aš atėjau į partiją, Remigijus Žemaitaitis buvo toks pat, kaip ir šiandien. Aš ateidamas į partiją, tampant jos pavaduotoju, tikrai žinojau koks yra Remigijus Žemaitaitis, tai man dabar pykti ar nepykti tikrai nėra ko“, – Eltai komentavo R. Puchovičius. 

Penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog LNDM vadovas Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme. 

Apie sprendimą susigrąžinti Kultūros ministeriją sužinojo iš žiniasklaidos

Po R. Žemaitaičio pasisakymų apie LNDM vadovą A. Gelūną, šalies vadovas Gitanas Nausėda pareiškė, kad netvirtins partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į kultūros ministrus. Savo ruožtu šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba apsisprendė, kad socialdemokratai perims Kultūros ministeriją. 

„Aušriečių“ frakcijos seniūno pavaduotojas R. Puchovičius sako, kad apie LSDP sprendimą partiečiai sužinojo ne iš koalicijos partnerių, o žiniasklaidos.

„Rytoj pasimatysiu su partiečiais, pasikalbėsime, bet kokiu atveju, tos nuotaikos yra blogesnės, kai sužinai tokią informaciją ne iš partnerių, o iš žiniasklaidos. Bet kokiu atveju nėra malonu (...), žiūrėsime, ieškosime sprendimų“, – sakė R. Puchovičius.  

Apie socialdemokratų sprendimą susigrąžinti Kultūros ministeriją „aušriečiai“ frakcijoje dar nediskutavo. 

„Mes tą sužinojome šeštadienį, kaip ir visi, iš žiniasklaidos. Tai kol kas nei diskutuota tais klausimais nebuvo, nei jokių sprendimų nepriimta“, – teigė R. Šukys. 

ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalavo, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.

Kaip skelbta anksčiau, šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros“. Dabar laikinai kultūros ministrės pareigas pavesta eiti švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei.

