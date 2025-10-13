Juozas Statkevičius apie Lietuvos ambasadą Prancūzijoje: „Aišku, galiu prašyti, bet kiekvienas atlikime savo darbą“

Prestižinėje mados savaitėje Paryžiuje šiemet ir vėl skambėjo vieno žinomiausių Lietuvos dizainerių J. Statkevičiaus vardas. Naujausioje 2026 metų pavasario-vasaros „pret-a-porter“ kolekcijoje – 51 modelis. Ten dominuoja elegancija, teatrališkumas ir mados žinovus aikčioti priverčiantis meistriškas siuvimo menas.
„Jie apstulbę ir nustebę, kokio rafinuotumo ir išbaigtumo drabužiai, kaip jie pabaigti, išliūliuoti, iščiūčiuoti“, – aiškino dizaineris.
Tarp garsiausių dizainerių savo kolekciją pristatantis lietuvis sako, reikėjo milžiniškų pastangų, kad jam atsivertų pasaulinė mados scena.
„Labai daug žmonių prisidėjo reprezentuojant ir pristatant Lietuvos veidą saulei ir pasauliui ir tai jau mano 4 kartas“, – komentavo J. Statkevičius.
„Per kultūrą galime pristatyti savo šalį užsieniui, jie sužino, kad čia daug kūrėjų, kurie aukščiausio lygio“, – tikino Kauno valstybinio muzikinio teatro direktoriaus pavaduotojas Rimantas Lekavičius.
Tačiau emocijų perpildytame dizainerio sutikime Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, kur jis kūrė ir kuria kostiumus spektakliams, J. Statkevičiaus žodžius gniaužia graudulys.
„Kas nerizikuoja, tas negeria šampano, o o jį labai malonu išgerti, ypač jei turi gerą kompaniją ir žmonių, ir draugų, kurie padeda“, – graudinosi dizaineris.
Ovacijų ir pagyrimų lydėtą pasirodymą Paryžiuje, pasak J. Statkevičiaus, pritemdė Lietuvos diplomatų abejingumas.
„Ar aš galiu mokinti ambasadorius, ką jie turi daryti? Užlėkti sekundei į kulisus ir pasakyti, šaunuoliai, sveikinu – užima 2 sekundes ir to užtenka. O sąrašas ir pakviesti svarbius žmones, manau, savaime aišku“, – sakė J. Statkevičius.
Tačiau viso to kolekcijos pristatyme komanda esą nesulaukė. Tad J. Statkevičius rėžia dar aštriau.
„Manau, kad tai – didžiulė reklama šaliai, tokia kapitali reklama ir ypatingai Prancūzijoje. Suprantama – aš ne šaltibarščius vežiau“, – ironizavo dizaineris.
Ambasada šokiruota Statkevičiaus poelgiu
Į tokią kritiką sureagavo ir Lietuvos ambasada Prancūzijoje, „TV3 Žinioms“ atsiuntė atsakymą raštu.
„J. Statkevičius sąmoningai ir piktybiškai skleidžia netiesą. Jo organizuotame renginyje dalyvavo net du Lietuvos ambasadoriai – Prancūzijos Respublikoje ir UNESCO. Taip pat dalyvavo kiti trys ambasados kolegos. Kultūros atašė atsiprašė, kad dalyvauti dėl anksčiau planuoto vizito negali ir vietoje savęs delegavo kitą ambasados kolegą. Todėl esame nustebinti ir šokiruoti tokio netikėto, nepagrįsto ir neadekvataus J. Statkevičiaus viešo užsipuolimo.“
Ambasada teigia tesulaukusi iš dizainerio vos vieno prašymo:
„Pasaugoti per naktį ambasados kieme jo kolekciją – ką ambasada maloniai padarė, kaip ir pernai, ir dėl ko vėliau J. Statkevičius padėkojo. Jokių kitų prašymų iš jo ar jo komandos dėl ambasados pagalbos organizuojant šį privatų renginį nebuvo.“
„Aišku, galiu prašyti, bet kiekvienas atlikime savo darbą. Dėkoju, kad priėmė bent mašiną pasaugoti, kad nepavogtų, nes nebūtų kitą dieną, ką rodyti – tai priklauso nuo žmogiškumo, šilumos ir taip toliau“, – tikino J. Statkevičius.
Dizaineris skelbia ir dar vieną žinią – nuo šiol savo kolekcijų pristatymo Lietuvoje neberengs – sako rūbais žavisi tūkstančiai žmonių, o perka vienetai.
„Nonsensas“ čia rodyti kolekcijas, kai jų čia niekas neperka ir nėra industrijos. O kas norės, visi gali atvažiuoti į Paryžių pažiūrėti“, – rėžė dizaineris.
Pasaulinėse mados scenose skambės ir naujas dizainerio prisistatymas „Juozas Couture Paris“.
J. Statkevičiaus svajonė – Prancūzijoje per metus pristatyti bent kelias kolekcijas, nes idėjų, sako, turintis gausybę.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
