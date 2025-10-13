Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Juozas Statkevičius šioms lietuvėms davė 1 neeilinę užduotį: atskleidė, koks jis iš tikrųjų

2025-10-13 12:25 / šaltinis: Naujienų portalas JP
2025-10-13 12:25

Paryžiaus mados savaitė — ne tik drabužių pristatymas stilistams ar žurnalo redaktoriams. Tai – mados idėjų universitetas, kuriame gimsta tendencijos, formuojamos naujos vizijos ir kuriami stilistiniai kodai visam pasauliui. Kiekviena sezono savaitė, vykstanti šioje mados sostinėje, tampa reikšmingu ženklu: ką vilkėsime, kaip matysime madą, su kokiomis medžiagomis ir formomis dirbs dizaineriai ateinančiais sezonais.

Panevėžietės – Juozo Statkevičiaus komandoje (nuotr. asm. archyvo / JP.lt)
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

2025 metais Paryžiaus mados savaitė vyko rugsėjo 29 d. – spalio 7 d. Ši data – ne tik dar vienas mados renginys — tai momentas, kai susitinka tradicija ir progresas.

Prabangos namai ir ambicingi nauji vardai pristatys savo vizijas, o žiūrovai stebės, kaip evoliucionuoja mada per technologijas, socialinį pokytį ir ekologiją. Kaip įprasta, jame dalyvavo ir žinomiausias Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius.

Panevėžietės – Juozo Statkevičiaus komandoje
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Panevėžietės – Juozo Statkevičiaus komandoje

Kartu su dizaineriu ir dvi panevėžietės

Šių metų Paryžiaus mados savaitėje dizaineris pristatė naują kolekciją, o kartu su juo dirbo ir dvi panevėžietės – Elona Minkevičienė bei jos dukra Goda Juzėnė. Moterys pasakoja, kad ši patirtis joms tapo ne tik didžiuliu profesiniu iššūkiu, bet ir svajonės išsipildymu, rašo JP.lt.

„Su Juozu dirbu jau devynerius metus. Prieš ketverius prie mūsų komandos prisijungė ir mano dukra Goda – nuo tada dirbame kartu. Šiemet kartu skridome ir į Paryžių, – pasakoja Elona, – Pakvietė mus Juozo asistentė Živilė, o mūsų užduotys buvo labai aiškios: aš buvau atsakinga už lūpas, o Goda – už modelių veidų modeliavimą.“

Per dieną tekdavo paruošti 40-50 modelių

Elona neslėpė – tai vienas iš atsakingiausių darbų visame pasiruošimo procese.

„Lūpos turi būti tobulos – jos pastebimos pirmiausia. Jau pernai jas piešiau, o šiemet dar labiau patobulinau savo techniką. Kasdien reikėdavo paruošti 40–50 modelių, tad darbo tempas buvo įspūdingas,“ – šypsojosi pašnekovė.

Palaiko ryšį ir su J. Statkevičiaus mama

Anot jos, tikriausiai kiekvienos makiažo meistrės svajonė būtų dirbti su J. Statkevičiumi.

„Mano svajonė taip pat visada buvo dirbti su Juozu Statkevičiumi. Jis – ne tik talentingas kūrėjas, bet ir labai paprastas, šiltas žmogus. Jokio pasipūtimo, nors aplink tiek garsenybių ir blizgesio. Dabar galiu drąsiai pasakyti – mes esame draugai,“ – atviravo moteris.

Ji pasakojo, kad su Juozo mama taip pat palaiko ryšį:

„Bendraujame, pasiskambiname, sveikiname vieni kitus per šventes. Tai labai žmogiški santykiai, kuriuos branginu.“

Pasak Elonos, darbas su J. Statkevičiumi – ne tik kūryba, bet ir mokykla.

„Juozas yra reiklus. Jis nori visko tobulai tiek iš mūsų, tiek iš savęs“, – sakė ji.

