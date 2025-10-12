Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Archyvinėje nuotraukoje – garsus Lietuvos vyras: ar pasakysite, kas jis?

2025-10-12 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 13:00

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas žinomas Lietuvos vyras.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės" buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas žinomas Lietuvos vyras.

0

TV3 laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ visuomet savo žiūrovus stebina ne tik netikėčiausiomis istorijomis, bet ir galimybe išvysti neregėtus žinomų žmonių vaikystės kadrus. Šįkart ne vienam teko paspėlioti, koks žinomas vyras įamžintas žavioje nuotraukoje.

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžintas dizaineris Juozas Statkevičius.

Dizaineris Juozas Statkevičius
FOTOGALERIJA. Dizaineris Juozas Statkevičius

Asmeninis gyvenimas

Juozas Statkevičius – vienas ryškiausių ir žinomiausių Lietuvos mados kūrėjų, savo talentu pelnęs pripažinimą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Dizaineris gimė 1968 m. spalio 15 d. Kaune, šiame mieste prabėgo ir jo vaikystė bei paauglystė. Anksti pajutęs polinkį į meną ir estetiką, Statkevičius pasirinko kostiumo dizaino studijas Vilniaus dailės akademijoje, kur formavosi jo unikalus kūrybinis braižas.

Profesinį kelią pradėjęs 1990-aisiais, jis netrukus pelnė publikos ir kritikų dėmesį. 1998 m. Vilniuje įkūrė savo vardo mados namus, kurie iki šiol išlieka vieni svarbiausių šalyje. Jo kolekcijos buvo pristatytos Paryžiaus, Berlyno, Maskvos mados savaitėse, o drabužius vilkėjo garsūs aktoriai, atlikėjai bei kitos pasaulio įžymybės.

Juozas Statkevičius žinomas ne tik dėl išskirtinės mados vizijos, bet ir dėl atvirumo, drąsių pareiškimų bei gebėjimo provokuoti visuomenę. Jo kūryboje susilieja klasikinė elegancija, šiuolaikinės tendencijos ir lietuviškas identitetas.

Juozas Statkevičius (nuotr. soc. tinklų / BNS / SCANPIX)
Paryžiuje kolekciją pristatęs Juozas Statkevičius nebegali tylėti: „Gėda ir apmaudu“ (15)
Juozas Statkevičius (nuotr. asm. archyvo)
Paryžiaus madų savaitėje kolekciją pristatęs Juozas Statkevičius neslepia apmaudo: „Gėda, ponai“ (66)
Juozas Statkevičius (nuotr. BNS / socialinių tinklų)
Juozas Statkevičius pristatė kolekciją Paryžiuje: lietuviškas vardas nuskambėjo tarp pasaulio mados elito (15)

