Sulaukę Juozo Statkevičiaus kaltinimų Lietuvos atstovai Prancūzijoje neapsikentė: „Esame šokiruoti“

Viešoje erdvėje pasirodęs J. Statkevičiaus savo įraše teigė, kad po pasirodymo niekas iš ambasados jo nepasveikino, neįamžino pristatymo ir neskyrė jokio dėmesio renginiui.
Oficialus ambasados komentaras
Po viešų Juozo Statkevičiaus komentarų naujienų portalui tv3.lt Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje pasidalino oficialiu komentaru.
„Juozas Statkevičius sąmoningai ir piktybiškai skleidžia netiesą. Jo organizuotame renginyje dalyvavo net du Lietuvos ambasadoriai – Prancūzijos Respublikoje ir UNESCO, taip pat dalyvavo kiti trys ambasados kolegos.
Kultūros atašė atsiprašė, kad dalyvauti dėl anksčiau planuoto vizito negali ir vietoj savęs delegavo kitą ambasados kolegą. Juozas Statkevičius ambasadai turėjo tik vieną prašymą – pasaugoti per naktį ambasados kieme jo kolekciją – ką ambasada maloniai padarė, kaip ir pernai, ir dėl ko vėliau Juozas Statkevičius padėkojo.
Jokių kitų prašymų iš jo ar jo komandos dėl ambasados pagalbos organizuojant šį privatų renginį nebuvo. Todėl esame nustebinti ir šokiruoti tokio netikėto, nepagrįsto ir neadekvataus Juozo Statkevičiaus viešo užsipuolimo.“
Juozo Statkevičiaus pristatymas
Lietuvos garsiausias dizaineris Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje pristatė pavasario–vasaros 2026 m. kolekciją. Kūrėjas scenoje pasirodė su įspūdinga, net 80 žmonių komanda ir dar kartą priminė, kad Lietuvos vardas – girdimas pasaulinėje mados arenoje.
Praėjus kiek laiko po pristatymo, jis pasidalijo įrašu, kuriame reiškė apmaudą dėl ambasados abejingumo:
„<...> Gėda, ponai! Tikrai nesate užimti penktadienio vakarą! Tikrai privalėjote būti, stebėti ir pasveikinti šimtą iš Lietuvos atvykusių žmonių! Mes diplomatinę misiją įvykdėme 100 procentų! Taškas!“ – rašė dizaineris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!