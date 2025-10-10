Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Sulaukę Juozo Statkevičiaus kaltinimų Lietuvos atstovai Prancūzijoje neapsikentė: „Esame šokiruoti“

2025-10-10 14:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 14:10

Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje sukėlė ne tik mados aistras, bet ir diplomatinį šurmulį – po kolekcijos pristatymo kūrėjas socialiniuose tinkluose apipylė komentarais Lietuvos ambasadą Prancūzijoje. Netrukus į viešus jo pareiškimus sureagavo ir pati ambasada, pateikusi oficialų atsakymą.

Juozas Statkevičius (nuotr. soc. tinklų / BNS / SCANPIX)
8

Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje sukėlė ne tik mados aistras, bet ir diplomatinį šurmulį – po kolekcijos pristatymo kūrėjas socialiniuose tinkluose apipylė komentarais Lietuvos ambasadą Prancūzijoje. Netrukus į viešus jo pareiškimus sureagavo ir pati ambasada, pateikusi oficialų atsakymą.

REKLAMA
4

Viešoje erdvėje pasirodęs J. Statkevičiaus savo įraše teigė, kad po pasirodymo niekas iš ambasados jo nepasveikino, neįamžino pristatymo ir neskyrė jokio dėmesio renginiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juozas Statkevičius išvyko į Paryžių
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Statkevičius išvyko į Paryžių

Oficialus ambasados komentaras

Po viešų Juozo Statkevičiaus komentarų naujienų portalui tv3.lt Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje pasidalino oficialiu komentaru.

REKLAMA
REKLAMA

„Juozas Statkevičius sąmoningai ir piktybiškai skleidžia netiesą. Jo organizuotame renginyje dalyvavo net du Lietuvos ambasadoriai – Prancūzijos Respublikoje ir UNESCO, taip pat dalyvavo kiti trys ambasados kolegos.

REKLAMA

Kultūros atašė atsiprašė, kad dalyvauti dėl anksčiau planuoto vizito negali ir vietoj savęs delegavo kitą ambasados kolegą. Juozas Statkevičius ambasadai turėjo tik vieną prašymą – pasaugoti per naktį ambasados kieme jo kolekciją – ką ambasada maloniai padarė, kaip ir pernai, ir dėl ko vėliau Juozas Statkevičius padėkojo.

Jokių kitų prašymų iš jo ar jo komandos dėl ambasados pagalbos organizuojant šį privatų renginį nebuvo. Todėl esame nustebinti ir šokiruoti tokio netikėto, nepagrįsto ir neadekvataus Juozo Statkevičiaus viešo užsipuolimo.“

REKLAMA
REKLAMA

Juozo Statkevičiaus pristatymas

Lietuvos garsiausias dizaineris Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje pristatė pavasario–vasaros 2026 m. kolekciją. Kūrėjas scenoje pasirodė su įspūdinga, net 80 žmonių komanda ir dar kartą priminė, kad Lietuvos vardas – girdimas pasaulinėje mados arenoje.

Praėjus kiek laiko po pristatymo, jis pasidalijo įrašu, kuriame reiškė apmaudą dėl ambasados abejingumo:

„<...> Gėda, ponai! Tikrai nesate užimti penktadienio vakarą! Tikrai privalėjote būti, stebėti ir pasveikinti šimtą iš Lietuvos atvykusių žmonių! Mes diplomatinę misiją įvykdėme 100 procentų! Taškas!“ – rašė dizaineris.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Juozas Statkevičius (nuotr. soc. tinklų / BNS / SCANPIX)
Paryžiuje kolekciją pristatęs Juozas Statkevičius nebegali tylėti: „Gėda ir apmaudu“ (13)
Juozas Statkevičius (nuotr. asm. albumo / BNS / soc. tinklų)
Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje atskleidė naują kolekciją (19)
Juozas Statkevičius (nuotr. BNS / socialinių tinklų)
Juozas Statkevičius pristatė kolekciją Paryžiuje: lietuviškas vardas nuskambėjo tarp pasaulio mados elito (15)
Juozas Statkevičius
Juozas Statkevičius „Paris Fashion Week“ – 80 žmonių komanda ir istorinis tikslas garsinti Lietuvą (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų