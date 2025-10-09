Paryžiaus madų savaitėje kolekciją pristatęs Juozas Statkevičius neslepia apmaudo: „Gėda, ponai“

Praėjus kiek laiko, jis pasidalijo naujausiu įrašu, kuriame neslėpė apmaudo.
J. Statkevičius teigė, kad niekas š Lietuvos ambasados po šou nepasveikino, neįamžino.
„Taip, tai padaryta – diplomatinė misija!! Mes padarėm! Garsinam Lietuvą! Ne veltui prieš tankus stovėjau Sausio 13-ąją!! Ir ne gėda! Esame tarp geriausių! Paryžiuje! Pasiekimas!! Istorija! Sveikina ir latviai, ir estai! Mes turime rodyti Lietuvos veidą ir savo kultūrą, klasę ir lygį! Ir man pavyksta! Ačiū visiems, kam rūpi Lietuvos įvaizdis pasaulyje!!!
Ne visi žino, kad mes iš Europos – didelės šalys nežino, todėl reikia kiekvieną kartą reklamuoti savo šalį ir kultūrą! Tai lieka istorijoje! Gaila, kad niekas neįamžino po pristatymo, niekas iš ambasados nepasveikino, nepasakė kalbos, nepakvietė apsilankyti ambasadoje – rodos, kasdien taip atsitinka! Labai kažkaip negražu! Nežinau tų politinių intrigų, bet ar galima, prezentuojant šalį, būti aukščiau už tas nesąmones? Kodėl taip? Kodėl ambasada tokia abejinga? Kodėl taip? Kas per intrigos ir peripetijos? Kada išmoks džiaugtis savo šalies herojais, vertinti, sveikinti?
Juk taip nesunku! Ir taip žmogiška! Supraskit – išlieka menas, grožis, istorija! Žodžiu – yra kuo didžiuotis!
Bet nei nuotraukos ambasadoje, nei „ačiū“, nei sveikinimo kalbos, nei kultūros atašė! Ar ji iš viso yra? Atsiprašau, kultūra – ne vien kinas. Mada – svarbi Paryžiuje. Labai svarbi! Ką jie ten daro? Na, tikrai nesėdėjo pas Makroną? 18 valandą pristatymas buvo! Tikrai ne darbo metu! Gėda, kad net nesugeba ne tik ateiti, bet – nulis dėmesio. Todėl esame sunerimę dėl jų veiklos! Ar tai visai nėra svarbu!? Kaip suprast? Čia Paryžiaus madų savaitė, ne Balbieriškio mugė! Kodėl jokio dėmesio? Lyg tai būtų savaime suprantama!
Gėda, ponai! Tikrai nesate užimti penktadienio vakarą! Tikrai privalėjote būti, stebėti ir pasveikinti šimtą iš Lietuvos atvykusių žmonių! Mes diplomatinę misiją įvykdėme 100 procentų! Taškas! Ambasada tam ir yra – kad reklamuotų savo šalį!
O ar iš viso yra kultūros atašė? Ir tik nereikia apsimesti labai užimtais! Žmonės dirba ten ir papasakoja! Gėda, apmaudu! Nusibodo tylėti ir bijoti! Gal tikrai geriau kitais metais atstovauti Latvijai? Mašiną taip pasaugojo su kolekcija ambasados kieme – štai ir viskas iš ambasados pagalbos! Ačiū ir už tai – nei svečių pakvietė, nei kuo pasirūpino, nei atėjo padėti, nei sutiko, nei išlydėjo, nei sveikinimo kalbos, nei nuotraukų“, – rašė garsus dizaineris J. Statkevičius.
Statkevičiaus kolekcijoje dominavo elegancija, teatrališkumas ir meistriškas siuvimo menas. Socialiniuose tinkluose dizaineris dalijosi įspūdingais „look’ais“, pristatydamas juos kaip mados istorijos dalį.
Prieš skrydį į Paryžių
Dar prieš išvykdamas į Prancūziją, dizaineris su TV3.lt pasidalijo mintimis apie pasiruošimą ir iššūkius.
„Nesu robotas – visi jaudinasi. Man tai didžiulė atsakomybė ir diplomatinė misija. Nei Latvija, nei Estija neturi tokio dizainerio, kuris ketvirtą kartą pristatytų kolekciją kartu su garsiausiais pasaulio vardais“, – sakė jis.
Statkevičius pridūrė, kad šiemet ypatingą dėmesį skyrė profesionalumui ir kruopščiam pasiruošimui:„Kiekvieną kartą išlenda nauji iššūkiai. Kūrybinis procesas tęsiasi iki paskutinės minutės, kol modeliai išeina ant podiumo. Bet viskas pavyko – labai dėkoju visiems, kurie prisidėjo.“
Kodėl šiemet – be šou Lietuvoje
Praėjusiais metais Statkevičius surengė pristatymą ir Paryžiuje, ir Vilniuje, tačiau šiemet nusprendė dėmesį sutelkti į Prancūzijos sostinę.
„Pranašu savo šalyje nebūsi. Lietuvoje visi ateina pažiūrėti spektaklio, bet niekas nenuperka kūrinių. O Paryžiuje viskas kitaip – tai reali rinka, realūs pirkėjai, žmonės, kurie vertina madą, o ne tik fotografuojasi,“ – atviravo dizaineris.
Tarp pasaulio žvaigždžių – ir Lietuvos vardas
Statkevičiaus šou vyko tą pačią dieną, kai savo kolekcijas pristatė tokie vardai kaip Victoria Beckham. Ant podiumo žengė 55 modeliai, o renginį stebėjo svečiai iš viso pasaulio.
„Žurnalistai prisimena mano pernykštį pristatymą Paryžiuje ir šiemet teiravosi dėl kvietimų. Tai – didelis pasiekimas tokioje konkurencijoje. Aš tiesiog noriu atverti pasauliui Lietuvos veidą,“ – kalbėjo kūrėjas.
