Juozas Statkevičius „Paris Fashion Week“ – 80 žmonių komanda ir istorinis tikslas garsinti Lietuvą

Prieš skrydį Vilniaus oro uoste kūrėjas bendravo su naujienų portalu tv3.lt.
Išvyko į Paryžių
„Pranašu savoje šalyje nebūsi, todėl susitelkiau į Paryžių. Lietuvoje visi ateina pažiūrėti spektaklio, bet niekas nenuperka kūrinių. Man keista, kai susirenka tūkstančiai žmonių, aikčioja, kaip gražu, fotografuojasi, bet nuperka tik kojines. Apie kokią madą mes tuomet galime kalbėti? O Paryžiuje viskas yra kitaip. Be to, šiemet net svečių tarpe bus labai mažai lietuvių, vien užsieniečiai. Tad sugalvojau pakeisti strategiją, nežinau, ar kitąmet rengsiu pristatymą Lietuvoje“, – mintimis dalijosi J. Statkevičius“, – tv3.lt portalui komentavo J. Statkevičius.
Apie išvykimą dizaineris pranešė ir socialiniame tinkle „Facebook“, kur pasidalijo tuo pačiu emocingu įrašu. Prie nuotraukos su komanda jis rašė:
„Tai Lietuvos mados olimpinė komanda! 80 žmonių dirba, kad Lietuvos vardas skambėtų! Žodžiu, didžiuojuos! Paris Fashion Week pavasaris–vasara 2026! Istorinis dalykas! Didžiulė diplomatinė misija!“
Ypatinga atsakomybė
J. Statkevičius pabrėžė, kad šis pasirodymas jam – ypatinga atsakomybė.
„Nei Latvija, nei Estija neturi tokio dizainerio, kuris ketvirtą kartą pristatytų kolekciją Paryžiuje kartu su garsiausiais mados vardais. Aukščiau jau nėra kur“, – sakė jis.
Į Prancūzijos sostinę dizaineris išvyko su 77 žmonių komanda, o ant podiumo pasirodys 55 modeliai. Jo pasirodymą Paryžiuje stebės svečiai iš viso pasaulio.
