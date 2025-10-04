Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Juozas Statkevičius „Paris Fashion Week“ – 80 žmonių komanda ir istorinis tikslas garsinti Lietuvą

2025-10-04 11:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 11:06

Dizaineris Juozas Statkevičius spalio 1-osios popietę, su kūrybine komanda išvyko į Paryžių, kur jau šį ketvirtadienį pristatys naują kolekciją „Paris Fashion Week Spring/Summer 2026“ renginyje.

Juozas Statkevičius
8

Dizaineris Juozas Statkevičius spalio 1-osios popietę, su kūrybine komanda išvyko į Paryžių, kur jau šį ketvirtadienį pristatys naują kolekciją „Paris Fashion Week Spring/Summer 2026" renginyje.

Prieš skrydį Vilniaus oro uoste kūrėjas bendravo su naujienų portalu tv3.lt.

Juozas Statkevičius išvyko į Paryžių
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Statkevičius išvyko į Paryžių

Išvyko į Paryžių

„Pranašu savoje šalyje nebūsi, todėl susitelkiau į Paryžių. Lietuvoje visi ateina pažiūrėti spektaklio, bet niekas nenuperka kūrinių. Man keista, kai susirenka tūkstančiai žmonių, aikčioja, kaip gražu, fotografuojasi, bet nuperka tik kojines. Apie kokią madą mes tuomet galime kalbėti? O Paryžiuje viskas yra kitaip. Be to, šiemet net svečių tarpe bus labai mažai lietuvių, vien užsieniečiai. Tad sugalvojau pakeisti strategiją, nežinau, ar kitąmet rengsiu pristatymą Lietuvoje“, – mintimis dalijosi J. Statkevičius“, – tv3.lt portalui komentavo J. Statkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie išvykimą dizaineris pranešė ir socialiniame tinkle „Facebook“, kur pasidalijo tuo pačiu emocingu įrašu. Prie nuotraukos su komanda jis rašė:

„Tai Lietuvos mados olimpinė komanda! 80 žmonių dirba, kad Lietuvos vardas skambėtų! Žodžiu, didžiuojuos! Paris Fashion Week pavasaris–vasara 2026! Istorinis dalykas! Didžiulė diplomatinė misija!“

Ypatinga atsakomybė

J. Statkevičius pabrėžė, kad šis pasirodymas jam – ypatinga atsakomybė.

„Nei Latvija, nei Estija neturi tokio dizainerio, kuris ketvirtą kartą pristatytų kolekciją Paryžiuje kartu su garsiausiais mados vardais. Aukščiau jau nėra kur“, – sakė jis.

Į Prancūzijos sostinę dizaineris išvyko su 77 žmonių komanda, o ant podiumo pasirodys 55 modeliai. Jo pasirodymą Paryžiuje stebės svečiai iš viso pasaulio.

