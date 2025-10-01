Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Juozas Statkevičius išvyko užkariauti Paryžiaus: paaiškėjo, kodėl šiemet nerengs pristatymo Lietuvoje

2025-10-01 15:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-01 15:41

Dizaineris Juozas Statkevičius šiandien, spalio 1-osios popietę, su didžiule komanda išvyko į Prancūzijos sostinę, kur antrus metus iš eilės garsins Lietuvos vardą. Jau po kelių dienų, spalio 3-ąją, kūrėjas pristatys savo naują kolekciją Paryžiaus mados savaitės metu.  

Juozas Statkevičius išvyko į Paryžių (nuotr. BNS / Roberto Riabovo)
8

Dizaineris Juozas Statkevičius šiandien, spalio 1-osios popietę, su didžiule komanda išvyko į Prancūzijos sostinę, kur antrus metus iš eilės garsins Lietuvos vardą. Jau po kelių dienų, spalio 3-ąją, kūrėjas pristatys savo naują kolekciją Paryžiaus mados savaitės metu.  

Prieš skrydį į Paryžių J. Statkevičius Vilniaus oro uoste bendravo su naujienų portalu tv3.lt

Juozas Statkevičius išvyko į Paryžių
FOTOGALERIJA. Juozas Statkevičius išvyko į Paryžių

Juozo Statkevičiaus gyvenime – svarbus įvykis

Paklaustas, kaip jaučiasi turėdamas galimybę jau ketvirtą kartą savo karjeroje pristatyti kolekciją Paryžiuje, J. Statkevičius neslėpė jaudulio ir pabrėžė, kad tai – jo diplomatinė misija. 

„Nesu robotas, visi jaudinasi, o man tai – didžiulė atsakomybė ir diplomatinė misija. Nei Latvija, nei Estija neturi tokio dizainerio, kuris jau ketvirtą kartą pristatytų kolekciją kartu su visais garsiausiais mados pasaulio vardais ir dar Paryžiuje – aukščiau jau nėra kur. Žinoma, mados savaitės vyksta ir kituose miestuose, bet tik Paryžius turi ir haute couture, ir prêt-à-porter pristatymus. Pernai mano kolekciją Paryžiuje pamatė 22 milijonai žmonių, tad ši galimybė prilygsta olimpiniam aukso medaliui“, – pasakojo J. Statkevičius. 

J. Statkevičius mados pasaulyje sukasi jau 37-erius metus, tačiau kaip pabrėžė jis, ruošiantis kolekcijų pristatymams kaskart tenka susidurti su vis kitais sunkumais. 

„Kiekvieną kartą išlenda nauji iššūkiai, kad ir kiek patirties beturėtum. Šis kūrybinis procesas vyksta iki paskutinės minutės, kol modeliai išeina ant podiumo. Bet viskas pavyko, labai dėkoju tiems, kurie padėjo ir prisidėjo. Visgi daug žmonių yra neabejingi Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje, tad yra kuo džiaugtis ir didžiuotis“, – teigė dizaineris. 

Atskleidė, kodėl šiemet nerengs šou Lietuvoje

Praėjusių metų spalį Juozas pristatė dalį naujos kolekcijos Paryžiaus publikai, o po mėnesio surengė dar vieną pristatymą Vilniuje. Tačiau šiemet J. Statkevičiaus kūrinių ant podiumo Lietuvoje neišvysime. Kodėl? 

„Pranašu savoje šalyje nebūsi, todėl susitelkiau į Paryžių. Lietuvoje visi ateina pažiūrėti spektaklio, bet niekas nenuperka kūrinių. Man keista, kai susirenka tūkstančiai žmonių, aikčioja, kaip gražu, fotografuojasi, bet nuperka tik kojines. Apie kokią madą mes tuomet galime kalbėti? O Paryžiuje viskas yra kitaip. Be to, šiemet net svečių tarpe bus labai mažai lietuvių, vien užsieniečiai. Tad sugalvojau pakeisti strategiją, nežinau, ar kitąmet rengsiu pristatymą Lietuvoje“, – mintimis dalijosi J. Statkevičius. 

Kartu su J. Statkevičiumi šiemet į Paryžių išvyko 77 žmonių komanda, ant podiumo jis ruošiasi pristatyti 55 modelius. Kaip akcentavo dizaineris, tą pačią dieną Paryžiaus mados savaitėje pasirodys ir tokie garsūs veidai kaip Victoria Beckham, o jo pačio pristatymą stebės svečiai iš viso pasaulio. 

„Noriu pasidžiaugti, kad mano agentė sakė, jog žurnalistai prisimena mano pernai metų pristatymą Paryžiuje ir šiemet teiravosi dėl kvietimų. Tai yra didelis pasiekimas sudominti ką nors Paryžiuje, tokioje didelėje gausoje garsių dizainerių, kurie yra iš turtingų šalių ir gali sau leisti viską. Kaip matyti, pinigai dar ne viskas. Kiekvienas kovoja už savo vietą po saule savais būdais. O aš stengiuosi saulei ir pasauliui atverti Lietuvos veidą“, – šyptelėjo jis. 

