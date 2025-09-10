Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Juozas Statkevičius nustebino neeiliniu įvaizdžiu: „Mano pati aštriausia elegancijos špaga!“

2025-09-10 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 16:55

Vienas žinomiausių dizainerių, kuris garsina Lietuvos vardą, Juozas Statkevičius savo socialiniuose tinkluose nustebino garbėjus neeiliniu aksesuaru, kuri dėvėjo šalia klasikinio įvaizdžio.

Juozas Statkevičius (Nuotr. asmeninio albumo ir Martynas Stankaitis)

Vienas žinomiausių dizainerių, kuris garsina Lietuvos vardą, Juozas Statkevičius savo socialiniuose tinkluose nustebino garbėjus neeiliniu aksesuaru, kuri dėvėjo šalia klasikinio įvaizdžio.

Juozas Statkevičius savo socialiniuose tinkluose pasidalino akį traukiančiu aksesuaru.

Įkūnijo istorinį įvaizdį

Juozas Statkevičius pasidalino akį traukiančiu įvaizdžiu, kurio gatvėje tikrai nesutiktum. Vyras pasipuošė neeiliniu galvos papuošalu, kurį kadaise dėvėjo indėnų gentys.

Šalia nuotraukos vyras rašė:

„Juozascouture Paris – čia naujas „Instagram“ ir naujas aš Paryžiuje, bet nepasiduosim. Kovosiu darbais, grožiu, mano pati aštriausia elegancijos špaga!“

