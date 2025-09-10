Juozas Statkevičius nustebino neeiliniu įvaizdžiu: „Mano pati aštriausia elegancijos špaga!“

Juozas Statkevičius savo socialiniuose tinkluose pasidalino akį traukiančiu aksesuaru.
Įkūnijo istorinį įvaizdį
Juozas Statkevičius pasidalino akį traukiančiu įvaizdžiu, kurio gatvėje tikrai nesutiktum. Vyras pasipuošė neeiliniu galvos papuošalu, kurį kadaise dėvėjo indėnų gentys.
Šalia nuotraukos vyras rašė:
„Juozascouture Paris – čia naujas „Instagram“ ir naujas aš Paryžiuje, bet nepasiduosim. Kovosiu darbais, grožiu, mano pati aštriausia elegancijos špaga!“
