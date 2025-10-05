Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje atskleidė naują kolekciją

Ant podiumo pasirodė 55 modeliai, o kolekcija alsavo rafinuotumu, subtiliomis formomis, lengvais audiniais ir santūriu elegantiškumu – viskuo, kas jau tapo Juozo Statkevičiaus vizitine kortele.
„Tai triumfas“ – emocijos po pristatymo
Po pasirodymo dizaineris savo socialiniuose tinkluose pasidalijo džiaugsmu ir dėkingumu visiems, prisidėjusiems prie šio įspūdingo projekto.
„Taip, tai – triumfas. Iškart po šou, taurė šampano. Ačiū visiems! Myliu, dėkingas visiems! Ačiū!“ – rašė J. Statkevičius, paviešindamas vaizdo įrašą iš renginio.
Kiek vėliau kūrėjas pasidalijo ir nuotrauka su mama bei komanda, su kuria, kaip pats sako, šventė didžiulę pergalę:
„Linkėjimai iš Paryžiaus! Tai buvo wow! Ačiū visiems, kurie prisideda, palaiko, supranta ir kuriems rūpi Lietuvos įvaizdis pasaulyje! Tai diplomatinė misija! Paryžius visada vertina gerą skonį ir aukštą meistriškumą. Triumfas – tikrai! Kaifuoju ir džiaugiuos gyvenimu!“
Prieš išvykdamas: „Tai – diplomatinė misija“
Dar prieš išvykdamas į Prancūziją naujienų portalui tv3.lt Juozas Statkevičius atviravo, kad šis pristatymas jam – ne tik kūrybinis, bet ir simbolinis.
„Tai didžiulė atsakomybė ir diplomatinė misija. Nei Latvija, nei Estija neturi tokio dizainerio, kuris jau ketvirtą kartą pristatytų kolekciją kartu su garsiausiais mados pasaulio vardais. Pernai mano kolekciją Paryžiuje pamatė 22 milijonai žmonių – ši galimybė prilygsta olimpiniam aukso medaliui“, – kalbėjo dizaineris.
Lietuviškos mados ambasadorius Paryžiuje
Į Paryžių Juozas išvyko su 77 žmonių komanda, o ant podiumo pristatė net 55 modelius. Dizainerio pasirodymas vyko tą pačią dieną, kai savo kolekcijas demonstravo tokie garsūs mados namai kaip Victoria Beckham, Loewe, Givenchy, Vetements ir Giambattista Valli.
„Mano agentė sakė, kad žurnalistai prisimena mano pernai metų pristatymą ir šiemet teiravosi dėl kvietimų. Tai reiškia – sudominau Paryžių. Tokioje gausoje garsenybių tai tikrai pasiekimas. Kaip matyti, pinigai dar ne viskas – svarbu turėti ką pasakyti. O aš noriu atverti pasauliui Lietuvos veidą,“ – sakė Juozas Statkevičius.
