TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kim Kardashian Paryžiuje pademonstravo stulbinantį pokytį: gerbėjai lygina ją su mama Kris Jenner

2025-10-04 15:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 15:15

Penktadienį garsioji realybės šou žvaigždė Kim Kardashian (44) sukėlė tikrą sensaciją Paryžiaus mados savaitėje, kai pasirodė su nauju įvaizdžiu.

Kim Kardashian (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
6

2

Garsi verslininkė ir „SKIMS“ įkūrėja debiutavo su trumpu pixie kirpimu, kuris gerbėjams iš karto priminė jos mamą Kris Jenner.

Kim Kardashian
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian

Kim buvo pastebėta atvykstanti į „Maison Alaïa“ mados namų pristatymą, kur pavergė visų žvilgsnius. Ji vilkėjo juodą, pečius atidengiančią suknelę be petnešėlių. Prie įvaizdžio moteris priderino juodus aukštakulnius ir ant rankų pasidėjo oda aptrauktą švarką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tarsi antra Kris Jenner versija“

Socialiniuose tinkluose gerbėjai negalėjo atitraukti akių nuo Kim pokyčių. Daugelis komentavo, kad naujasis trumpas kirpimas – tarsi jos mamos vizitinės šukuosenos kopija.

„Ji atrodo identiškai Kris!“, „Atrodytumėt kaip sesės, jei eitumėt kartu į renginį“, – rašė komentatoriai „X“ (buvusiame „Twitter“) tinkle.

Tai pirmas kartas, kai Kim pasirodė Paryžiuje po penkių mėnesių pertraukos – paskutinįsyk ji lankėsi čia, liudydama garsiojoje papuošalų vagystės byloje, kai 2016 m. buvo užpulta savo viešbutyje.

Stiliaus ikona neketina sustoti

Tą pačią dieną Kim dar kartą pakeitė aprangą – šįsyk pasirodė „Maison Margiela“ šou. Ten ji dėvėjo pilką ilgesnį lietpaltį, odinius aulinukus ir sveikinosi su seserimi Kylie Jenner, kuri spindėjo baltu megztu kostiumu.

Tarp žinomų svečių renginyje taip pat pastebėtos Rosalía, Gwendoline Christie ir Vittoria Ceretti.

Įdomu tai, kad beveik tuo pat metu Paryžiuje nusileido ir ilgametė Kim bičiulė Paris Hilton, kuri dalyvavo „EE72“ vakarėlyje, pasipuošusi dėmesį traukiančia gyvūnų rašto suknele.

