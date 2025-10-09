Indrė Burlinskaitė sužibo Paryžiaus madų savaitėje: pademonstravo išskirtinį įvaizdį

Paryžiaus madų savaitė tęsėsi ne vieną dieną, todėl I. Burlinskaitė kartu su vyru Liudu kiekvieną kartą nustebindavo vis nauju įvaizdžiu.
Parodė įvaizdį
Socialinio tinklo „Instagram paskyroje moteris paviešino, kaip pasipuošė per vykusią mados savaitę Paryžiuje, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Jaučiuosi tikrai įkvėpta ir pagerbta galėdama patirti istorinį „Pierre Cardin SS26“ šou Paryžiuje. Didelis ačiū @pierrecardin už malonų kvietimą“, – rašė I. Burlinskaitė.
View this post on InstagramREKLAMA
Renginyje moteris pasirodė vilkėdama išskirtinį baltos spalvos kostiumėlį ir dėvėdama masyvius akinius nuo saulės. Įvaizdžio akcentu tapo ilgos baltos pirštinės, suteikusios deriniui elegancijos.
„Labai patinka. Kokia šaunuolė, tiek darbo įdėjai“, – gyrė viena internautė.
„Kaip gerai, wow“, – pridūrė kita.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!