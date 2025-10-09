Kalendorius
Indrė Burlinskaitė sužibo Paryžiaus madų savaitėje: pademonstravo išskirtinį įvaizdį

2025-10-09 20:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-09 20:36
2025-10-09 20:36

Nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė socialiniame tinkle pakerėjo savo gerbėjus nepriekaištingu įvaizdžių, kurį pademonstravo Paryžiaus madų savaitės metu.

Indrė Burlinskaitė ir Liudas Vaisieta (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė socialiniame tinkle pakerėjo savo gerbėjus nepriekaištingu įvaizdžių, kurį pademonstravo Paryžiaus madų savaitės metu.

1

Paryžiaus madų savaitė tęsėsi ne vieną dieną, todėl I. Burlinskaitė kartu su vyru Liudu kiekvieną kartą nustebindavo vis nauju įvaizdžiu.

Parodė įvaizdį

Socialinio tinklo „Instagram paskyroje moteris paviešino, kaip pasipuošė per vykusią mados savaitę Paryžiuje, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Jaučiuosi tikrai įkvėpta ir pagerbta galėdama patirti istorinį „Pierre Cardin SS26“ šou Paryžiuje. Didelis ačiū @pierrecardin už malonų kvietimą“, – rašė I. Burlinskaitė.

View this post on Instagram

A post shared by Indrė Burlinskaitė (@indre.burlinskaite)

Renginyje moteris pasirodė vilkėdama išskirtinį baltos spalvos kostiumėlį ir dėvėdama masyvius akinius nuo saulės. Įvaizdžio akcentu tapo ilgos baltos pirštinės, suteikusios deriniui elegancijos.

„Labai patinka. Kokia šaunuolė, tiek darbo įdėjai“, – gyrė viena internautė.

„Kaip gerai, wow“, – pridūrė kita.

Į viršų