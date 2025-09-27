Liudas Vaisieta ir Karolina Meschino puošė tuo pačiu lietpalčiu: kam tiko labiau?

Abu žinomi veidai skirtinguose renginiuose pasirodė vilkėdami mados kūrėjo Raimedo Latvio-Fencisukos kurtu lietpalčiu – neabejotinai stiliaus ir originalumo simboliu.
Tas pats lietpaltis
Socialiniame tinkle L. Vaisieta pasidalijo kadrais iš Milano – juose jis stilingai pasipuošęs pozavo su žmona.
Liudas vilkėjo odines kelnes, įspūdingą lietpaltį ir buvo be marškinėlių – dėmesį traukė ištreniruotas vyro kūnas.
Tokiu pat lietpalčiu buvo pasipuošusi ir nuomonės formuotoja K. Meschino, kuri dalyvavo „ELLE Iconic Night“ renginyje.
