Lietuvos įžymybės

Liudas Vaisieta ir Karolina Meschino puošė tuo pačiu lietpalčiu: kam tiko labiau?

2025-09-27 10:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-27 10:15

Žinoma šalies nuomonės formuotoja Karolina Meschino neseniai pasirodė pasipuošusi išskirtiniu lietpalčiu, kuris akimirksniu patraukė dėmesį. Įdomu tai, kad tuo pačiu stilingu akcentu Milano mados savaitėje pasidabino ir Liudas Vaisieta.



6

Abu žinomi veidai skirtinguose renginiuose pasirodė vilkėdami mados kūrėjo Raimedo Latvio-Fencisukos kurtu lietpalčiu – neabejotinai stiliaus ir originalumo simboliu.

Tas pats lietpaltis

Socialiniame tinkle L. Vaisieta pasidalijo kadrais iš Milano – juose jis stilingai pasipuošęs pozavo su žmona.

Liudas vilkėjo odines kelnes, įspūdingą lietpaltį ir buvo be marškinėlių – dėmesį traukė ištreniruotas vyro kūnas.

Tokiu pat lietpalčiu buvo pasipuošusi ir nuomonės formuotoja K. Meschino, kuri dalyvavo „ELLE Iconic Night“ renginyje.

..
..
2025-09-27 10:18
Abu klaikiai atrodė..
Atsakyti
Ignotas
Ignotas
2025-09-27 10:23
Kultūros ministerija sieks,kad abudu turėtumėt po nuteptą lietpaltį.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
