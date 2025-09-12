Karolinos Meschino pasirodymas buvusiojo spektaklyje neprasprūdo pro akis: „Žmonės kalba“

Laidoje Vita Žiba pranešė, kad Karolina lankėsi viename iš spektaklių, kuriuose vaidino pats Kęstutis.
„Karolina Meschino įsikėlė nuotrauką iš spektaklio, kuriame pasirodė jos buvęs vaikinas Kęstutis Cicėnas. Žmonės kalba, kad Karolinai reikėtų išduoti policijos apribojimą, kad nesiartintų prie žmogaus“, – šmaikštavo komikė.
J. Jankevičius ir A. Puklevičius puolė ginti nuomonės formuotojos:
„Bet palauk, jei jau nusipirkai bilietus iš seniau?“, – sakė Justinas.
„Taip, jei iš seniau, tai ką, išmesti?“, – paklausė ir Aidas.
Jų nuomonę palaikė ir kitas laidos vedėjas.
„Na taip, tiesiog tau patinka spektakliai ir tu nori nueit“, – sakė M. Grimalis.
Bandė provokuoti
Tačiau Vita Žiba vis tiek provokavo kolegas:
„Ir taip atsiranda, kad tavo buvęs tenai“, – sakė ji.
J. Jankevičius išlaikė savo nuomonę ir šmaikštaudamas pridėjo požiūrį iš savo perspektyvos.
„Tai jei aš dabar neičiau ten, kur yra mano buvusių, aš iš namų negalėčiau eiti“, – sakė jis.
A. Puklevičius jam pritarė sakydamas, kad tai – „tikrai ne stalkinimas (aut. past. – persekiojimas)“, o M. Grimalis pridurė, kad „tai – palaikymas“.
Tada laidos vedėja paklausė paties komiko, kaip jis jaustųsi, jei jo buvusi mergina vaikščiotų į jo pasirodymas.
Jis nepasimetė ir atsakė, kad „paspaustų jai ranką ir pasakytų: „ačiū, kad atėjai, būk visada“.
M. Grimalis taip pat pajuokavo, kad net suteiktų buvusiajai nuolaidą.
„Duočiau nuolaidą, jei jau taip dažnai eina. Padaryčiau lapuką – penkis surink, šeštas nemokamai“, – su šypsena veide juokavo jis.
Laida „Soliariumas“ – kiekvieną trečiadienį 19:30 per TV3.
