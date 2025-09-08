Žaibiškai išpopuliarėjęs Kęstutis Cicėnas sulaukė netikėtos žinios iš Naglio Šulijos

Pokalbio pradžioje N. Šulija vyro pasiteiravo, kodėl jis pasirinko aktoriaus kelią.
Prakalbo apie teatrą ir baimes
Garsus aktorius Kęstutis Cicėnas greitai išpopuliarėjo vaidmenimis spektakliuose „Vestuvės“, „Vapsvos“, „Išvarymas“.
K. Cicėnas pasakojo, kad su teatru jį supažindino mama, kuri stengėsi sūnui suteikti viską.
„Atsimenu, kad mama mane stengdavosi kultūrinti, stengėsi daug parodyti parodų, teatrų, baletų, operų. Labai gerai atsimenu pirmą teatro patirtį, kai buvau „Lėlių“ teatre, mažoje salėje. Atsimenu, kad mačiau tas mažas lėles judančias ir girdėjau moters sodrų balsą. Tada niekaip nesupratau, iš kur tas balsas sklinda. Tas balsas suteikė lėlei gyvybės. Man tai buvo magija, paliko didelį įspūdį“, – pasakojo Kęstutis.
Pasak vyro, teatras – aikštelė, kurioje jis įveikia baimes: „Atsimenu, kai buvau mažas vaikas, ikimokyklinukas, mes su tėvais nuvažiavome į Lenkiją, vandens parką. Tada mes su mama leidomės kartu, ji buvo mane apsikabinusi.
Kai mes nusileidome taku į baseiną, aš nuo jos atitrūkau ir mama pagalvojo, kad išlindau iš baseino ir pati išlipo. O iš tikrųjų aš pradėjau skęsti. Jau buvau tokioje fazėje, kad net ramybė apėmė ir staiga mane ištraukė gelbėtojas. Ir po to mane mama vertė vėl čiuožti, sakė, kad turiu įveikti baimę. Kitaip labai bijosiu. Atsimenu, kad aš taip priešinausi, priešinausi. Labai nenorėjau, bet kažkokiu būdu ji mane taip privertė vėl čiuožti čiuožyklą. Nuo to karto aš turiu tokį polinkį įveikti savo baimes.“
Aktorius neslėpė, kad nuo mažų dienų buvo drovesnis vaikas: „Nuo vaikystės bijau visko. Buvau labai bailus vaikas, jautrus, drovus...“
Nepaisant to, pasak N. Šulijos, Kęstutis turi puikų humoro jausmą ir mėgsta pašmaikštauti.
„Privačiame gyvenime esu atsipalaidavęs, neįsitempęs ir tikrai nerūstus“, – atsakė jis.
Netikėta žinia iš Naglio Šulijos
Laidos vedėjui N. Šulijai vyras taip pat atskleidė, kad myli gyvūnus, tačiau yra prieš jų auginimą namuose.
„Gyvūnėliai nėra mano dalykas. Dabar pirmą kartą įsigijau gėlę, stengiuosi ją prižiūrėti, kad ji nevystų. <..> Dabar ji taip 50 ant 50. Jau truputį vysta vienas lapas. Be gyvūnėliai – ne, ne, ne. Aš labai mėgstu gyvūnus, labai myliu, šiaip biologiją aš mokykloje mokiausi A lygiu ne todėl, kad man reikėjo, o man labai patiko. <..> Labai myliu gyvūnus, bet esu prieš naminius gyvūnus. <..> Aš esu už gyvūnus gyvoje gamtoje. <..> Čia yra žmogaus bandymas gauti emocinę naudą iš ten, kur nereikėtų. Reikėtų to ieškoti kituose žmonėse. Mano suvokimu“, – savo pozicija aiškino jis.
Tęsdamas pokalbį apie savo karjerą, Kęstutis pridūrė, kad anksčiau svajojo apie kitą profesiją: „Buvau įsitikinęs, kad stosiu į teisę. Aš mokykloje pagal teisę ir rinkausi, ką reikia turėti A lygiu. Norėjau iš pradžių stoti į mediciną, o paskui į teisę, o po to į aktorinį. Norėjau prokuroru būti, į teisiamąją pusę. Tas teisingumo jausmas mane labai kankina. Mane žudo, kai aplinkoje matau netiesą. Negaliu to pakęsti.“
Kiek vėliau, pažvelgęs į Kęstučio horoskopą, Naglis prakalbo apie moteris.
„Yra tendencija į poras rinktis gražias moteris“, – atskleidė jis.
Netrukus Kęstutis atsakė vienu žodžiu: „Jėga.“
„2027 metais viskas dėliosis į vietas“, – pridūrė Naglis.
Kęstutis šmaikščiai pasiteiravo, ar reikės vesti, o Naglis į šį klausimą atsakė teigiamai.
„Tai tada reikia greitai surasti“, – nusijuokė Kęstutis.
„Specialiai neieškok, turi įvykti savaime“, – aktoriui atsakė Naglis.
