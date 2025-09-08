Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žaibiškai išpopuliarėjęs Kęstutis Cicėnas sulaukė netikėtos žinios iš Naglio Šulijos

2025-09-08 14:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 14:14

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ šįkart apsilankė žaibiškai išgarsėjęs aktorius  Kęstutis Cicėnas. Žinomas vyras atvirai prakalbo apie savo baimes ir sužinojo gerą žinią iš laidos vedėjo.

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ šįkart apsilankė žaibiškai išgarsėjęs aktorius  Kęstutis Cicėnas. Žinomas vyras atvirai prakalbo apie savo baimes ir sužinojo gerą žinią iš laidos vedėjo.

REKLAMA
3

Pokalbio pradžioje N. Šulija vyro pasiteiravo, kodėl jis pasirinko aktoriaus kelią.

Prakalbo apie teatrą ir baimes

Garsus aktorius Kęstutis Cicėnas greitai išpopuliarėjo vaidmenimis spektakliuose „Vestuvės“, „Vapsvos“, „Išvarymas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Cicėnas pasakojo, kad su teatru jį supažindino mama, kuri stengėsi sūnui suteikti viską.

„Atsimenu, kad mama mane stengdavosi kultūrinti, stengėsi daug parodyti parodų, teatrų, baletų, operų. Labai gerai atsimenu pirmą teatro patirtį, kai buvau „Lėlių“ teatre, mažoje salėje. Atsimenu, kad mačiau tas mažas lėles judančias ir girdėjau moters sodrų balsą. Tada niekaip nesupratau, iš kur tas balsas sklinda. Tas balsas suteikė lėlei gyvybės. Man tai buvo magija, paliko didelį įspūdį“, – pasakojo Kęstutis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak vyro, teatras – aikštelė, kurioje jis įveikia baimes: „Atsimenu, kai buvau mažas vaikas, ikimokyklinukas, mes su tėvais nuvažiavome į Lenkiją, vandens parką. Tada mes su mama leidomės kartu, ji buvo mane apsikabinusi.

REKLAMA

Kai mes nusileidome taku į baseiną, aš nuo jos atitrūkau ir mama pagalvojo, kad išlindau iš baseino ir pati išlipo. O iš tikrųjų aš pradėjau skęsti. Jau buvau tokioje fazėje, kad net ramybė apėmė ir staiga mane ištraukė gelbėtojas. Ir po to mane mama vertė vėl čiuožti, sakė, kad turiu įveikti baimę. Kitaip labai bijosiu. Atsimenu, kad aš taip priešinausi, priešinausi. Labai nenorėjau, bet kažkokiu būdu ji mane taip privertė vėl čiuožti čiuožyklą. Nuo to karto aš turiu tokį polinkį įveikti savo baimes.“

REKLAMA
REKLAMA

Aktorius neslėpė, kad nuo mažų dienų buvo drovesnis vaikas: „Nuo vaikystės bijau visko. Buvau labai bailus vaikas, jautrus, drovus...“

Nepaisant to, pasak N. Šulijos, Kęstutis turi puikų humoro jausmą ir mėgsta pašmaikštauti.

„Privačiame gyvenime esu atsipalaidavęs, neįsitempęs ir tikrai nerūstus“, – atsakė jis.

Netikėta žinia iš Naglio Šulijos

Laidos vedėjui N. Šulijai vyras taip pat atskleidė, kad myli gyvūnus, tačiau yra prieš jų auginimą namuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Gyvūnėliai nėra mano dalykas. Dabar pirmą kartą įsigijau gėlę, stengiuosi ją prižiūrėti, kad ji nevystų. <..> Dabar ji taip 50 ant 50. Jau truputį vysta vienas lapas. Be gyvūnėliai – ne, ne, ne. Aš labai mėgstu gyvūnus, labai myliu, šiaip biologiją aš mokykloje mokiausi A lygiu ne todėl, kad man reikėjo, o man labai patiko. <..> Labai myliu gyvūnus, bet esu prieš naminius gyvūnus. <..> Aš esu už gyvūnus gyvoje gamtoje. <..> Čia yra žmogaus bandymas gauti emocinę naudą iš ten, kur nereikėtų. Reikėtų to ieškoti kituose žmonėse. Mano suvokimu“, – savo pozicija aiškino jis.

REKLAMA

Tęsdamas pokalbį apie savo karjerą, Kęstutis pridūrė, kad anksčiau svajojo apie kitą profesiją: „Buvau įsitikinęs, kad stosiu į teisę. Aš mokykloje pagal teisę ir rinkausi, ką reikia turėti A lygiu. Norėjau iš pradžių stoti į mediciną, o paskui į teisę, o po to į aktorinį. Norėjau prokuroru būti, į teisiamąją pusę. Tas teisingumo jausmas mane labai kankina. Mane žudo, kai aplinkoje matau netiesą. Negaliu to pakęsti.“

REKLAMA

Kiek vėliau, pažvelgęs į Kęstučio horoskopą, Naglis prakalbo apie moteris.

„Yra tendencija į poras rinktis gražias moteris“, – atskleidė jis.

Netrukus Kęstutis atsakė vienu žodžiu: „Jėga.“

„2027 metais viskas dėliosis į vietas“, – pridūrė Naglis.

Kęstutis šmaikščiai pasiteiravo, ar reikės vesti, o Naglis į šį klausimą atsakė teigiamai.

„Tai tada reikia greitai surasti“, – nusijuokė Kęstutis.

„Specialiai neieškok, turi įvykti savaime“, – aktoriui atsakė Naglis.

Visą laidą stebėkite straipsnio viršuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų