Karolinos Meschino gyvenime – pokyčiai

2025-09-04 09:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-04 09:46

Šiuo metu savo būstą kardinaliai atnaujinanti Karolina Meschino sako, kad renovacija jai – didelis gyvenimo pokytis. Iš pradžių planuotas kosmetinis remontas netikėtai virto kapitaliniu – bus keičiamas ne tik interjeras, bet ir būsto išplanavimas. Viena ryškiausių Lietuvos nuomonės formuotojų atvirauja, jog tai yra ypač reikšmingas projektas, kuris pagaliau leis sukurti savo svajonių namus.

„Erdvės, kurioje gyveni, pokyčiai stipriai paveikia ne tik gyvenimo kokybę, bet ir psichinę savijautą. Nors šiuo metu tenka derinti daugybę atsakomybių ir patirti nemažai streso, vis tiek vyrauja teigiamos emocijos bei malonus kiekvieno naujo žingsnio laukimas šiame ilgame procese. Iš pradžių planavome tik kosmetinį remontą, tačiau jis netikėtai virto kapitaliniu – griauname net penkias sienas“, – pasakoja K. Meschino.

Šiuo metu K. Meschino su dukra įsikūrė laikiname būste, tačiau ir šis pokytis atnešė naujų malonių atradimų, rašoma pranešime spaudai.

„Niekada anksčiau neteko gyventi lofto tipo bute, tad ši patirtis mums su dukra išties patinka – įsikūrėme jaukiai, o aukštos lubos ir atvira erdvė suteikia ypatingo komforto. Pro langus atsiveria Sapiegų parko ir bažnyčios vaizdas – tai kuria išskirtinę, ramią atmosferą, ypač prasidedant rudeniui. Tikriausiai būtent šis butas įkvėpė mane ir nuosavuose namuose sukurti daugiau šviesos bei atvirų erdvių“, – sako ji.

Įsirenginėja svajonių namus

Kalbėdama apie renovuojamą būstą, Karolina pabrėžia, kad jam teikia ypatingą reikšmę.

„Namai man užima didžiausią dalį širdies, tai vienas svarbiausių dalykų. Kai pirmą kartą įsirenginėjau savo namus, laukiausi, todėl priėmiau daug keistų sprendimų (juokiasi). Dabar noriu pagaliau susikurti tikruosius savo svajonių namus, apie kuriuos taip ilgai svajojau“, – teigia ji.

Planuodama renovaciją Karolina nusprendė iš esmės keisti visą buto išplanavimą.

„Iš senojo interjero lieka tik virtuvės griaučiai – visa kita keičiasi iš esmės. Tiek spalvų paletė, tiek erdvės koncepcija bus kardinaliai kitokia – noriu, kad svetainė kartu su virtuve taptų didžiausia namų erdve, be daugybės mažų, labirintą primenančių kambarių“, – sako ji.

Karolina neslepia, kad naują namų įvaizdį kuria su dizainerio pagalba.

„Darbas su interjero dizaineriu Luku Tamkevičiumi – tikras atradimas. Nuo pat pirmos minutės radome bendrą kalbą, jis puikiai pajuto mano svajonių namų viziją. Kuriame funky interjerą, su šiek tiek 80-ųjų energijos, kuris ne tik atspindės mano charakterį, bet ir suteiks namams naujo žavesio bei išskirtinumo“, – pasakoja nuomonės formuotoja.

Ne mažiau svarbus ir saugumo jausmas

Kalbant apie šį neįprastą gyvenimo etapą, K. Meschino taip pat pabrėžia, jog jai svarbu ne tik susikurti namuose jaukią erdvę, tačiau ir užtikrinti, jog šeima jaustųsi saugiai.

„Kaip minėjau, namai man turi itin didelę reikšmę. Dažnai keliauju, mano gyvenimo ritmas dažniausiai gan įtemptas, todėl niekad pro pirštus nežiūriu į namų saugumą ir esu pasirūpinusi „Balcia“ būsto draudimu. Jis suteikia ne tik finansinę apsaugą, bet ir ramybę bei užtikrintumo jausmą, kadangi niekada nežinai, kas gali nutikti“, – teigia ji.

Karolina savo Instagrame nevengia pasidalinti buto renovacijos progresu, planais ir netgi patarimais bei rekomendacijomis.

„Nors renovacija tik įsivažiuoja ir iki galutinio rezultato nusimato dar be galo daug darbo, man patinka dalintis buto virsmu į visiškai naują erdvę, džiaugtis mažais žingsneliais į priekį. Ten pasidalinu savo vizijomis, įžvalgomis, kaip planuoti namų erdves, ar sutaupyti apsidraudžiant būstą“, – šypsodamasi sako K. Meschino.

Anot Jono Žalos, „Balcia Insurance SE“ filialo Lietuvoje rinkodaros vadovo, būsto draudimas yra viena pagrindinių apsaugos priemonių, užtikrinančių ne tik namų, tačiau ir kilnojamojo turto saugumą. 

