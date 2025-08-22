Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Karolina Meschino Stonkaus vestuvėse sublizgo klasika: štai kiek kainuotų atkartoti jos įvaizdį

2025-08-22 17:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 17:57

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse dalyvavo daug žinomų Lietuvos žmonių. Tarp jų – ir garsi nuomonės formuotoja Karolina Meschino.

Karolina Meschino (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
53

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse dalyvavo daug žinomų Lietuvos žmonių. Tarp jų – ir garsi nuomonės formuotoja Karolina Meschino.

11

Šventėje moteris atrodė ypač elegantiškai: ji vilkėjo vidutinio ilgio juodą suknelę su skeltuku.

Jei norėtumėte atkartoti jos įvaizdį, tokia suknelė The Outnet svetainėje su dabar taikoma nuolaida atsieitų apie 178 dolerius. Be nuolaidos suknelė kainuoja apie 593 dolerius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie suknelės ji buvo priderinusi ir elegantišką juodą rankinę. Rankinė – dizainerio Yves Saint Laurent. Tokią galima būtų nusipirkti už daugiau nei 2 tūkst. eurų.

Daugiau šventėje susirinkusių svečių akimirkų galite pamatyti čia:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

tai
tai
2025-08-22 18:19
kad cia turbut laidotuves o ne vestuves, visi juodai apsirenge
Atsakyti
o
o
2025-08-22 18:09
kas ta mečščino?
Atsakyti
Senis
Senis
2025-08-22 18:17
Brangiausiai kainavo nakolkės. Iškaltos pas "meistrą".
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
