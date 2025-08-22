Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paviešintos pirmosios jaunosios Gelminės Glemžaitės nuotraukos: išvyskite jos aprangą

2025-08-22 16:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 16:46

Rugpjūčio 22-ąją amžiną meilę vienas kitam prisieks humoristas Mantas Stonkus ir aktorė Gelminė Glemžaitė. Pora vestuves iškėlė ypatingoje vietoje – teatre „Lėlė“.

Rugpjūčio 22-ąją amžiną meilę vienas kitam prisieks humoristas Mantas Stonkus ir aktorė Gelminė Glemžaitė. Pora vestuves iškėlė ypatingoje vietoje – teatre „Lėlė".

6

Tiesa, svečiams buvo skirtas specialus aprangos kodas – juoda spalva.

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vetsuvės
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vetsuvės

Pasveikinti poros atvyko garūs šalies veidai bei bičiuliai. Tarp susirinkusiųjų – Mantas Katleris, kuriam kopmanija palaiko žmona Aistė. Taip pat su žmona Ieva atvyko ir Rolandas Mackevičius, komikė Vita Žiba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaunoji pasirinko elegantišką baltą suknelę, kuri atidengė jos dekoltė. Prie jos priderino aukštakulnius smailiu priekiu, o plaukus dailiai surišo į kasą.

Pildoma.

Pora susižadėjo 2022 metais. 

Sužadėtuvės

Apie sužadėtuves M. Stonkus pranešė savo socialinių tinklų paskyrose.

„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“, – rašė M. Stonkus. 

Vienoje nuotraukoje užfiksuotas piršlybų momentas, o kitoje asmenukėje mergina demonstruoja žiedelį. 

Gelminė Glemžaitė anksčiau TV3 laidoje „galvOK“ atviravo apie jų santykius.

Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

„Mes pažįstami labai seniai – Mantas studijavo akademijoje, o aš dar ten nestudijavau, bet draugavau su kitu vaikinu, kuris su Mantu gyveno tame pačiame akademijos bendrabutyje. Kartais tame bendrabutyje būdavau ir aš. Dalyvaudavome visokiuose vakarėliuose“, – sakė moteris.

Nors Gelminė per daug apie save neatvirauja, atskleidė, kokie vyrai ją labiausiai žavi charakteriu.

„Man patinka jautrūs, prajuokinti sugebantys, atviri vyrai. Nepatinka per daug į save įsijautę ir save mėgstantys žmonės – narcizai, nors iš dalies pati tokia esu, nes juk visi aktoriai tokie. Bet tikrai nepatinka, kai galvoja tik apie save ir save vertina pernelyg gerai“, – prisipažino moteris.

