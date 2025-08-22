Paviešintos pirmosios jaunosios Gelminės Glemžaitės nuotraukos: išvyskite jos aprangą

Tiesa, svečiams buvo skirtas specialus aprangos kodas – juoda spalva.
Pasveikinti poros atvyko garūs šalies veidai bei bičiuliai. Tarp susirinkusiųjų – Mantas Katleris, kuriam kopmanija palaiko žmona Aistė. Taip pat su žmona Ieva atvyko ir Rolandas Mackevičius, komikė Vita Žiba.
Jaunoji pasirinko elegantišką baltą suknelę, kuri atidengė jos dekoltė. Prie jos priderino aukštakulnius smailiu priekiu, o plaukus dailiai surišo į kasą.
Pora susižadėjo 2022 metais.
Sužadėtuvės
Apie sužadėtuves M. Stonkus pranešė savo socialinių tinklų paskyrose.
„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“, – rašė M. Stonkus.
Vienoje nuotraukoje užfiksuotas piršlybų momentas, o kitoje asmenukėje mergina demonstruoja žiedelį.
Gelminė Glemžaitė anksčiau TV3 laidoje „galvOK“ atviravo apie jų santykius.
„Mes pažįstami labai seniai – Mantas studijavo akademijoje, o aš dar ten nestudijavau, bet draugavau su kitu vaikinu, kuris su Mantu gyveno tame pačiame akademijos bendrabutyje. Kartais tame bendrabutyje būdavau ir aš. Dalyvaudavome visokiuose vakarėliuose“, – sakė moteris.
Nors Gelminė per daug apie save neatvirauja, atskleidė, kokie vyrai ją labiausiai žavi charakteriu.
„Man patinka jautrūs, prajuokinti sugebantys, atviri vyrai. Nepatinka per daug į save įsijautę ir save mėgstantys žmonės – narcizai, nors iš dalies pati tokia esu, nes juk visi aktoriai tokie. Bet tikrai nepatinka, kai galvoja tik apie save ir save vertina pernelyg gerai“, – prisipažino moteris.
