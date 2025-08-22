Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Susituokė Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

2025-08-22 17:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 17:33

Rugpjūčio 22-oji – neeilinė diena Mantui Stonkui ir Gelminei Glemžaitei. Būtent šiandien jie prisiekė vienas kitam amžiną meilę Vilniuje, teatre „Lėlė“.

8

Pasveikinti poros atvyko garsūs šalies veidai bei bičiuliai. Tarp susirinkusiųjų – Mantas Katleris, kuriam kompanija palaiko žmona Aistė. Taip pat su žmona Ieva atvyko ir Rolandas Mackevičius, komikė Vita Žiba, Karolina Meschino, Monika Liu, Justinas Jarutis, Simona Nainė su vyru Jonu Nainiu, Natalija Bunkė su vyru Edgaru ir daugelis kitų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

Jaunoji pasirinko elegantišką baltą suknelę, kuri atidengė jos dekoltė. Prie jos priderino aukštakulnius smailiu priekiu, o plaukus dailiai surišo į kasą.

Sužadėtuvės

Apie sužadėtuves M. Stonkus pranešė savo socialinių tinklų paskyrose.

„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“, – rašė M. Stonkus. 

Vienoje nuotraukoje užfiksuotas piršlybų momentas, o kitoje asmenukėje mergina demonstruoja žiedelį. 

Gelminė Glemžaitė anksčiau TV3 laidoje „galvOK“ atviravo apie jų santykius.

„Mes pažįstami labai seniai – Mantas studijavo akademijoje, o aš dar ten nestudijavau, bet draugavau su kitu vaikinu, kuris su Mantu gyveno tame pačiame akademijos bendrabutyje. Kartais tame bendrabutyje būdavau ir aš. Dalyvaudavome visokiuose vakarėliuose“, – sakė moteris.

Nors Gelminė per daug apie save neatvirauja, atskleidė, kokie vyrai ją labiausiai žavi charakteriu.

„Man patinka jautrūs, prajuokinti sugebantys, atviri vyrai. Nepatinka per daug į save įsijautę ir save mėgstantys žmonės – narcizai, nors iš dalies pati tokia esu, nes juk visi aktoriai tokie. Bet tikrai nepatinka, kai galvoja tik apie save ir save vertina pernelyg gerai“, – prisipažino moteris.

