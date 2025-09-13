Kalendorius
Žmonės

Liudas Vaisieta išbandė ištvermę: pademonstravo ir įspūdingas kūno formas

2025-09-13 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 09:50

Verslininkas Liudas Vaisieta rugsėjo pradžioje savo jėgas išbandė Lietuvos funkcinio fitneso federacijos organizuotame renginyje, kuriame pademonstravo neįtikėtinas kūno formas.

Liudas Vaisieta (nuotr. organizatorių, nuotr. Instagram ir nuotr. Dmitrij Bris)

5

Kadrais iš renginio jis pasidalijo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Nustebino kūno formomis

Prie užfiksuotų akimirkų jis rašė: „Kaip skaitytum knygą, jei žinotum, kad puslapio nebeatversi atgal?

Gyvenime negrįš nei viena diena. Mėgaukis. Nedvejok. Atiduok visą save! Pilna širdim.“

Be marškinėliu sportavęs vyras pademonstravo puikias kūno linijas ir sulaukė sekėjų pagyrų.

Anksčiau apie renginį jis rašė taip: „2 valandų komandinės varžybos ir savęs išbandymas. Iš šalies gali atrodyti sunku, nepatogu, bet iš tiesų tuo mėgaujuosi! Jūsų dėmesiu ir palaikymu taip pat! Ačiū!“

Savo Instagram paskyroje žinomas vyras dažnai dalijasi savo fitneso kelione.

