Liudas Vaisieta išbandė ištvermę: pademonstravo ir įspūdingas kūno formas

Kadrais iš renginio jis pasidalijo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nustebino kūno formomis
Prie užfiksuotų akimirkų jis rašė: „Kaip skaitytum knygą, jei žinotum, kad puslapio nebeatversi atgal?
Gyvenime negrįš nei viena diena. Mėgaukis. Nedvejok. Atiduok visą save! Pilna širdim.“
Be marškinėliu sportavęs vyras pademonstravo puikias kūno linijas ir sulaukė sekėjų pagyrų.
Anksčiau apie renginį jis rašė taip: „2 valandų komandinės varžybos ir savęs išbandymas. Iš šalies gali atrodyti sunku, nepatogu, bet iš tiesų tuo mėgaujuosi! Jūsų dėmesiu ir palaikymu taip pat! Ačiū!“
Savo Instagram paskyroje žinomas vyras dažnai dalijasi savo fitneso kelione.
