TV3 naujienos > Žmonės

Egidijus Sipavičius dalijasi džiugia žinia

2025-09-12 17:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 17:25

Besiruošdamas artėjančiam koncertiniam turui ir vinilinės plokštelės „Pėdsakai“ pristatymui, dainininkas Egidijus Sipavičius su klausytojais dalinasi naujai suskambusiu, bet ilgą istoriją menančiu kūriniu „Labas rytas“.

Egidijus Sipavičius (Vygintas Skaraitis/BNS)
4

Dainininkas pasakoja, jog daina „Labas rytas“ gimė dar tuomet, kai jis grodavo grupėje „Coda“ – tai buvo viena iš dainų, su kuriomis jis pradėjo savo muzikinį kelią.

Egidijus Sipavičius
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Sipavičius

„Viena vertus, kūrinys pasakoja intensyvaus tuometinio gyvenimo tempo istoriją, kuomet daug koncertuodavome, važinėdavome po visą Lietuvą, ir tikrai vos ne kasdien tik paryčiais sugrįždavome namo, – prisimena E. Sipavičius. – Tačiau daina neša ir gilesnę mintį – ji kalba ir apie sugrįžimą į save. Apie tau brangiausių dalykų įvertinimą ir grįžimą pas juos iš ilgų kelionių. Apie savo kelio ir savo tiesos atradimą. Daina „Labas rytas“ – tai mano grįžimas į mane.“

Lyg kelionė laiku

Pasakodamas apie išleidžiamą vinilinę plokštelę „Pėdsakai“, kurioje nuguls dainų autoriaus Roberto Stanionio parašyti kūriniai, dainininkas atskleidžia, jog tai bus lyg kelionė laiku – senų laikų priminimas, kuriame suskambės puikios, tačiau nepelnytai kitų, ryškesnių kūrinių užgožtos dainos.

„Ši plokštelė, o kartu ir visas koncertinis turas, bus lyg tų nuostabių ir kadaise daug reiškusių dainų atsiprašymas – kad jos buvo užmirštos, mažiau grotos ir klausytos, – sako jis. – Labai laukiu šių koncertų ir labai visus kviečiu ateiti, prisiminti, paklausyti ir padainuoti kartu.“

Koncertinis turas „Pėdsakai“ vyks: spalio 16 d. Vilniuje, spalio 17 d. Šiauliuose, spalio 31 d. Panevėžyje, gruodžio 4 d. Kaune ir gruodžio 28 d. Klaipėdoje.

Naujai suskambusią Egidijaus Sipavičiaus dainą galite išgirsti YouTube:

