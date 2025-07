Egidijus Sipavičius į koncertą atvyko ne vienas – atlydėjo 20 metų jaunesnė žmona

Kaip matyti fotografų užfiksuotuose kadruose, trečiadienio vakarą E. Sipavičius mėgavosi legendinės dainininkės pasirodymu.

Egidijus Sipavičius pasirodė su žmona

Šalia jo buvo galima pastebėti ir 20 metų jaunesnę žmoną Simoną. Tiesa, prie foto sienelės dainininkas pozavo vienas.

Legendinė atlikėja Dee Dee Bridgewater, pirmą kartą koncertavusi Valdovų rūmų Didžiajame kieme, po daugelio metų sugrįžo į Lietuvą. Su savo gerbėjais ji susitiko unikalioje erdvėje, pačioje Vilniaus širdyje.

Triskart „Grammy“ laureatė Dee Dee Bridgewater – galingas vėjo gūsis džiazo, bliuzo ir soul’o pasaulyje. Jos stulbinanti energija ir emocinė jėga scenoje primena magnetiškąją Tina Turner, o inovatyvumu bei genialumu ji artima muzikos revoliucionieriui Prince.

Vadinama šiuolaikine renesanso asmenybe

Per penkis dešimtmečius trunkančią karjerą Dee Dee Bridgewater ne kartą įrodė, kad jos vieta – tarp aukščiausio vokalinio meistriškumo atlikėjų. Jos albumas „Eleanora Fagan (1915–1959): To Billie With Love From Dee Dee“ neseniai buvo pripažintas geriausiu džiazo vokaliniu albumu. Išskirtinis dainininkės stilius suteikia džiazo standartams naują gyvybę, o drąsūs sprendimai leidžia naujai interpretuoti klasiką.

(55 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dee Dee Bridgewater koncertas „Midsummer Vilnius“ festivalyje

Dee Dee Bridgewater karjera profesionaliame džiaze prasidėjo su legendiniu Thad Jones/Mel Lewis Big Band. Septintojo dešimtmečio pabaigoje ji koncertavo su tokiais muzikos grandais kaip Max Roach, Sonny Rollins ir Dizzy Gillespie. 1993 m. Bridgewater pradėjo prodiusuoti savo albumus, o 2006 m. įkūrė „DDB Records“ ir pasirašė sutartį su „Universal Music Group“. Dainininkė išleido kelis kritikų pripažintus albumus, įskaitant „Grammy“ apdovanojimus pelniusį „Dear Ella“.

Dee Dee Bridgewater dažnai vadinama šiuolaikine renesanso asmenybe – ji meistriškai valdo ne tik muziką, bet ir teatrą, o jos visuomeninė veikla atspindi išskirtinį kūrybinį ir intelektualinį potencialą.

Pasaulinio garso dainininkė pasižymėjo ir muzikiniame teatre. 1975 m. ji laimėjo „Tony“ apdovanojimą už vaidmenį „The Wiz“, o jos teatrinė karjera apima ir „Sophisticated Ladies“, „Black Ballad“, „Carmen“, „Cabaret“ bei Billie Holiday vaidmenį spektaklyje „Lady Day“, už kurį ji buvo nominuota Laurence Olivier apdovanojimui.