TV3 naujienos > Žmonės

Ištirpdė širdis: spalvingame „Gypsy fest“ dalyvavo ir Artūras Zuokas su metukų dukra

2025-09-13 09:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 09:28

Lietuvos sostinės gatves užliejo dainos, šokiai ir gera nuotaika, kuriai įtakos neturėjo lietingas oras. Vilniuje vyksta  „Gypsy fest“ festivalis, kur galima pamatyti ir žymių veidų. Festivalyje apsilankė ir Artūras Zuokas su gegužės mėnesį gimusia dukra Agata.

Ištirpdė širdis: „Gypsy fest“ dalyvavo ir Artūras Zuokas su metukų dukra (nuotr. BNS ir nuotr. Elta)
48

Eisenoje, kuri yra festivalio neatsiejama dalis, galima buvo sutikti ir žymių veidų. Šis festivalis vyksta jau 9-ąjį kartą.

10

Eisenoje, kuri yra festivalio neatsiejama dalis, galima buvo sutikti ir žymių veidų. Šis festivalis vyksta jau 9-ąjį kartą.

Gipsy festivalis Vilniuje (Nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gipsy festivalis Vilniuje (Nuotr. Patricija Adamovič/BNS)

Festivalyje dalyvavo Raisa Šarkienė bei A. Zuokas su dukra. 

Nuotraukose buvęs Vilniaus meras užfiksuotas laikantis dukrelę ant rankų Ji sulaukė ypatingo dėmesio: susipažino su festivalio veidu Ištvanu Kviku.

Festivalis romų ritmu

Festivalyje buvo galima mėgautis romų patiekalais, grožėtis tradiciniais šokiais bei klausytis romų atliekamų dainų, o geriausia dalis lankytojams – festivalis visiškai nemokamas.

Festivalio eisena prasidėjo Vilniuje greta Tymo turgelio, o baigėsi Pilies gatvėje.

Festivalio dalyvių visas veiksmas laukė prie Vilniaus Rotušės, kur vyko koncertas bei buvo matomi šokiai.

Viai šalia Rotušės palapinėse buvo matomi romų rankdarbiai bei įvairūs patiekalai.

 

 

