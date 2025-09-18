Susituokė talentų medžiotoja Indrė Tarasevičiūtė: šventėje – daugybė žinomų veidų

Apie įvykusias vestuves liudija jaunavedžių ir vestuvių svečių įrašai socialiniuose tinkluose.
Vestuvėse – daugybė žinomų žmonių
Į Indrės ir Lauryno vestuves susirinko daugybė Lietuvos pramogų pasaulio veidų. Už jaunavedžių laimę čia džiaugėsi Karolina Meschino, Indrė Kavaliauskaitė, Inga Žuolytė, Simona Albavičiūtė-Bandita, Vaida Gudo ir kt.
Po šventės Lietuvoje jaunieji su svečiais išvyko į Graikiją.
Po vestuvių I. Tarasevičiūtė su sekėjais socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu su šventės kadrais.
Paaiškėjo, kad po vestuvių moteris pasirinko vyro pavardę – nuo šiol ji bus I. Pletkė.
Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Psichologai sako, kad didieji gyvenimo pokyčiai mus formuoja labiausiai. Ir galų gale tai priminimas, kad gyvenimas nėra stotelė. Tai nuostabaus grožio kelionė. O kai šią kelionę pasirenki eiti dviese, pasikeičia ne tik statusas, bet ir pats būties jausmas į gilesnį, šiltesnį, pilnesnį.
Metai, kai vis neišdrįstu sau pasakyti – didelis darbas buvo tam tikrais gyvenimo etapais nugriūti ir stotis iš naujo, bet šiame etape esu pilniausia ir laimingiausia visu savo vidumi, nepaisant jokių aplinkybių. Ir gal ir neišmokau pasakyti per visas pamokas „ne“, bet žinau, kad ištariau savo svarbiausią gyvenime „taip“, – prie šventinio įrašo rašė I. Pletkė.
