Žymus regbininkas Žygimantas Radžius atšoko vestuves: pasidalino šventės akimirkomis

Žygimantas Radžius vestuviniais kadrais pasidalino socialiniuose tinkluose. Šiais kadrais vyras leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Atšoko vestuves
Vienas žymiausių Lietuvos regbio trenerių bei žaidėjų tarpe gavęs ne vieną apdovanojimą, Žygimantas rugpjūčio paskutinėmis dienomis atšoko vestuves su sužadėtine Gabriele.
Žygimantas pasirinko visiškai ne tradicinės spalvos kostiumą. Vyrai savo įpatingą dieną neretai renkasi klasikinį, juodos spalvos kostiumą, tačiau Žygimantas išskirtinis ne tik aikštelėje, tačiau ir kaip jaunikis.
Žygimantas pasirinko šviesios, smėlio spalvos kostiumą, baltus marškinius bei rudos spalvos kaklaraištį.
Gabrielė vilkėjo baltą suknelę su nuoga dekolte zona, kurią puošė masyvūs perlai, o rankoje laikė gubojų puokštę.
