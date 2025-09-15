Kalendorius
Žymus regbininkas Žygimantas Radžius atšoko vestuves: pasidalino šventės akimirkomis

2025-09-15 16:25
2025-09-15 16:25

Regbio bendruomenė rugpjūčio paskutinėmis dienomis atšoko dar vienas vestuves. Susituokė žymus regbio žaidėjas bei vyrų treneris Žygimantas Radžius su sužadėtine kosmetologe Gabriele.

Žygimantas Radžius (Nuotr. @youratephotography)
Regbio bendruomenė rugpjūčio paskutinėmis dienomis atšoko dar vienas vestuves. Susituokė žymus regbio žaidėjas bei vyrų treneris Žygimantas Radžius su sužadėtine kosmetologe Gabriele.

Žygimantas Radžius vestuviniais kadrais pasidalino socialiniuose tinkluose. Šiais kadrais vyras leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Žygimantas Radžius ir žmona Gabrielė
FOTOGALERIJA. Žygimantas Radžius ir žmona Gabrielė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atšoko vestuves

Vienas žymiausių Lietuvos regbio trenerių bei žaidėjų tarpe gavęs ne vieną apdovanojimą, Žygimantas rugpjūčio paskutinėmis dienomis atšoko vestuves su sužadėtine Gabriele.

View this post on Instagram

A post shared by Kosmetologė Gabrielė Radžė (@stokyteg)

Žygimantas pasirinko visiškai ne tradicinės spalvos kostiumą. Vyrai savo įpatingą dieną neretai renkasi klasikinį, juodos spalvos kostiumą, tačiau Žygimantas išskirtinis ne tik aikštelėje, tačiau ir kaip jaunikis.

Žygimantas pasirinko šviesios, smėlio spalvos kostiumą, baltus marškinius bei rudos spalvos kaklaraištį.

Gabrielė vilkėjo baltą suknelę su nuoga dekolte zona, kurią puošė masyvūs perlai, o rankoje laikė gubojų puokštę.

