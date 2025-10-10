Į Paryžių su Juozu Statkevičiumi skrido ir 85-erių mama Vanda: čia turėjo 1 svarbią užduotį

Paryžiaus mados savaitė – jau tapo Juozo Statkevičiaus viena lankomiausių vietų, kurioje dizaineris garsina Lietuvos vardą ir nelieka nepastebėtas.
Dizaineris atskleidė, jog šis kartas buvo 4-asis, kuomet dalyvauja Paryžiaus mados savaitėje, o šį kartą kartu vežėsi įspūdingo dydžio komandą –kartu vyko net 80 žmonių.
„Pristatau Lietuvos veidą saulei ir pasauliui. Aš turiu kuo didžiuotis“, – sakė Juozas Statkevičius.
Kolekciją pamatė net 22 milijonai žmonių, todėl Lietuvos vardas nelieka neišgirstas.
„Pristatau savo kolekcijas tarp garsiausių pasaulyje ženklų“, – tęsė dizaineris.
Mados svarba ir kūrybos palaikymas
Prisimindamas vieną svarbiausių įvykių – Paryžiaus mados savaitę, Juozas atvirauja, jog tiek įspūdžių, tiek nutikimų netrūko:
„Tiek visko tarp eilučių, kad aš galėčiau jums pasakoti ir pasakoti pusę mėnesio“.
Juozas neslėpė apmaudo, jog palaikymo vis tik norisi, ypač, kai esi užsienyje. Dizaineris džiaugiasi žmonių bei gerbėjų palaikymu, tačiau pasigedo palaikymo ir iš ambasados, kuri pasak Juozo anksčiau rodė didesnę iniciatyvą.
„Jau yra kaip yra. Dėkoju ir už tai, kad pasaugojo mašiną su kolekcija ambasados kieme. Aišku, gaila, žmonės laukė, jog būtų kokia nors kalba, bet deja. Na, galbūt kitą kartą viskas bus, kaip turi būti. Aš ambasados mokyti, kaip ji turi dirbti ir ką daryti – negaliu“.
Nepaisant tokio ambasados poelgio, Juozas Statkevičius dėkojo privačiam sektoriui, kuris padėjo viską įgyvendinti ir džiaugėsi, jog viskas pavyko taip, kaip planuota.
„Apmaudu tiesiog vienas dalykas, kad atvažiuoja tokia didelė komanda, juos reikia ir apgyvendinti ir pamaitinti, jie dirba kaip už tėvynę, o gaila, jog istorijoje nelieka fotografijų. Galbūt aš neįkūriau mados industrijos, bet pamatus aš tikrai padėjau“, – atviravo Juozas.
Juozas kalbėdamas apie mados svarbą savo nuomonę išsako aiškiai:
„Juk mes visi vaikštome su drabužiais. Mes nebūname nuogi, todėl sakyti, jog mada nerūpi, negalima. Tai yra labai sudėtinga meno sritis“.
Ambasados ir Juozo mamos indėlis
Nors šį kartą, pasak Juozo, ambasada neparodė didelio palaikymo, tačiau prisimindamas visus kartus, kuomet dalyvavo Paryžiaus mados savaitėje, išskiria, kokį palaikymą ambasada išreiškė tuomet.
„Kai su komanda vykome pirmą kartą, tada apskritai vykome į Prancūziją su autobusu, ambasada leido pas juos ant grindų po darbo manekenėms miegoti su miegmaišiais“, – dalinosi Juozas.
„Tuo laiku aš buvau toks entuziastas, jog savo entuziazmu uždegiau visus“, – džiaugėsi dizaineris.
Kalbėdamas apie dabartį Juozas atvirauja, kad jam gaila, jog šiuo metu ambasada leido pasinaudoti tik automobilių stovėjimo aikštele:
„Manau, kad ambasadorė galėtų sukviesti visus žmones, turi visus įgaliojimus, bet jau nebesvarbu, svarbu, kad darbas yra padarytas“.
Dizaineris paklaustas ar pats ko nors prašė ambasados, atsako:
„Nežinau, kaip atrodytų. Aš juk galiu prašyti, žinoma, bet kiekvienas atlikime savo darbą. Čia yra žmonių atsinešimo momentas. Ar yra širdis, ar nėra širdies.
Suprantu, kad žmogus užimtas, pilna reikalų, bet užlėkti sekundei ir pasakyti, kad šaunuoliai, sveikinu, užtrunka vos dvi sekundes. Juolab, kad viskas buvo pranešta labai iš anksto, buvo net ir asmeninis kvietimas. Aš iš savo pusės padariau viską, kas įmanoma“.
Padėjo ir latviai
Juozas Statkevičius prisimena, jog praėjusį kartą pagalbos ranką ištiesė ir kaimyninė šalis – Latvija. Latviai suteikė savo oro linijas, kuriomis skrido Juozas su visa komanda.
„Gavau 14 tūkst. eurų paramos, už kuriuos užtenka tik sujungti šviesas salėje ir išjungti, bet ačiū ir už juos“.
Prašnekęs apie protestą dėl kultūros Juozas pasisako, jog prie protesto prisidėjo, tačiau tikina, kad tik grožis išgelbės pasaulį. Dizaineris nepamiršo paminėti ir savo mylimos mamos, kuri taip pat vyko kartu bei prisidėjo itin svarbia užduotimi:
„Mamytė atliko svarbų darbą – manekenėms neleido gerti energetinių gėrimų ir valgydino jas lašiniais, kad eidamos ant podiumo nenualptų“.
Pardavimai užsienyje
Prašnekęs apie pelną Juozas atvirauja, jog nuo dabar labiau orientuosis į pasaulinio lygio pardavimus, nes lietuviai nėra itin suinteresuoti pirkti, tačiau negaili gražių žodžių ir palaikymo.
Užsiminęs apie pasaulinę rinką Juozas nuramina, jog iš Lietuvos kol kas išvykti tikrai nežada ir patikina, jog jo kūryba vyksta gimtinėje.
„Aš pagaliau turiu uždirbti, jog man kas kartą nereikėtų prašyti rėmėjų prisidėti ar paremti, ištiesti ranką. Niekas nesuvokia, jog bilietai viso darbo neatperka, jie tik leidžia tau išeiti ant nulio“, – dalinasi dizaineris.
Juozas pasidžiaugė, jog kas savaitę atsiranda garsi pasaulio moteris, kuri dėvi Juozo kurtus drabužius.
„Vėl ruošiuosi naujai kolekcijai, kuri taip pat bus Paryžiuje“, – išsidavė dizaineris.
Juozo pavardės nebuvo pagrindiniame tvarkaraštyje, tad dizaineris išsakė, kodėl taip nutiko:
„Dabar jau einu link to, bet kad ten patekti, reikia turėti siuvyklą Prancūzijoje ir per metus reikia bent poros pristatymų. Aš dar čia turiu pakovoti ir tam energijos aš turiu“.
