Juozas Statkevičius sureagavo į jam mestus kaltinimus: „Man visada pavydi“

Viešoje erdvėje pasirodęs J. Statkevičiaus savo įraše teigė, kad po pasirodymo niekas iš ambasados jo nepasveikino, neįamžino pristatymo ir neskyrė jokio dėmesio renginiui.
Oficialus ambasados komentaras
Po viešų Juozo Statkevičiaus komentarų naujienų portalui tv3.lt Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje pasidalino oficialiu komentaru.
„Juozas Statkevičius sąmoningai ir piktybiškai skleidžia netiesą. Jo organizuotame renginyje dalyvavo net du Lietuvos ambasadoriai – Prancūzijos Respublikoje ir UNESCO, taip pat dalyvavo kiti trys ambasados kolegos.
Kultūros atašė atsiprašė, kad dalyvauti dėl anksčiau planuoto vizito negali ir vietoj savęs delegavo kitą ambasados kolegą. Juozas Statkevičius ambasadai turėjo tik vieną prašymą – pasaugoti per naktį ambasados kieme jo kolekciją – ką ambasada maloniai padarė, kaip ir pernai, ir dėl ko vėliau Juozas Statkevičius padėkojo.
Jokių kitų prašymų iš jo ar jo komandos dėl ambasados pagalbos organizuojant šį privatų renginį nebuvo. Todėl esame nustebinti ir šokiruoti tokio netikėto, nepagrįsto ir neadekvataus Juozo Statkevičiaus viešo užsipuolimo.“
Juozo Statkevičiaus pristatymas
Lietuvos garsiausias dizaineris Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje pristatė pavasario–vasaros 2026 m. kolekciją. Kūrėjas scenoje pasirodė su įspūdinga, net 80 žmonių komanda ir dar kartą priminė, kad Lietuvos vardas – girdimas pasaulinėje mados arenoje.
Praėjus kiek laiko po pristatymo, jis pasidalijo įrašu, kuriame reiškė apmaudą dėl ambasados abejingumo:
„<...> Gėda, ponai! Tikrai nesate užimti penktadienio vakarą! Tikrai privalėjote būti, stebėti ir pasveikinti šimtą iš Lietuvos atvykusių žmonių! Mes diplomatinę misiją įvykdėme 100 procentų! Taškas!“ – rašė dizaineris.
Padidėjęs sekėjų skaičius
J. Statkevičių instagrame seka 964 tūkst. sekėjų. Feisbuko vartotoja „Virtuali partizanė“ atkreipė dėmesį į dizainerio sekėjų šuolį po kolekcijos pristatymo Paryžiuje.
„Orevuar, milijone! Arba kai ego pasiekia ten, kur algoritmas nespėja. Kažkaip čia po Orevuar (skaityk – Juozo Statkevičiaus arba Bla Blažytes mylimukas) pasipiktinimo Lietuvos ambasada Prancūzijoje, nuejau pažiūrėti jo Instagram.
Ir kažkaip mane suglumino tie stebuklingi skaičiai. Beveik 1 milijonas sekėjų.
Ir taip, aš suprantu, žmogus ne tik Lietuvoje žinomas, talentas – faktas, pasiekimai – realūs, kūryba – aukšto lygio. Bet… milijonas? Seriously? Galvoju: nueisiu aš tą statistiką mėnesiuko pažiūrėti. Nes žinom – organiški profiliai turi gan pastovius įsitraukimus.
Na ir ką radau?
MĖNESIO STATISTIKA
Per paskutinį mėnesį:
• -70 504 sekėjų (taip, minus septyniasdešimt tūkstančių);
• Kai kuriomis dienomis +18 000, kitomis -34 000;
• Įsitraukimas 0,11 %, t. y. maždaug 1 000 „patinka“ prie beveik milijono sekėjų. Toks botų baletas haute couture.
Tai reiškia, kad kasdien iš jo paskyros išeina mažytis miestelis žmonių – arba „botų miestelis“.
Tokie šuoliai paprastai būdingi ne įkvėpimui, o automatinėms sekėjų bangoms.
Dabar truputi apie Paryžiaus dramą
Vos grįžęs iš Paryžiaus, Bla Blažytės mylimukas viešai išliejo apmaudą: esą Lietuvos ambasada jį ignoravo, nepakvietė svečių, nepadėjo garsinti Lietuvos vardo.
Ambasada atsakė tiesiai:
„Statkevičius piktybiškai skleidžia netiesą.“
Dalyvavome, padėjome, suteikėme erdvę, o papildomų prašymų nebuvo.
Rezultatas? Puikus informacinis spektaklis, kur meninė drama pereina į geopolitinį toną.
O juk Orevuar J santykiai su Rytų kaimynu (ir tam tikra rusiška elegancijos nostalgija) ne kartą kėlė klausimų.
Diplomatija gi negali dainuoti bravo, kai vyksta emocinis šou.
Šis skandalas – ne apie madą ir ne apie kultūrą. Tai tiesiog ego performansas, kuriame siūloma ploti stovint už meninį įsižeidimą. Tik problema ta, kad valstybės institucijos tam turi kitą aprangos kodą – santūrumą.
Galų gale: vienas milijonas sekėjų, šiek tiek skaitmeninio „couture“, šiek tiek dramos ir štai turim tobulą paryžietišką teatrą. Tiesa, ne ant podiumo, o mūsų ekranuose. Orevuar VP“, – rašė ji.
Prakalbo Juozas Statkevičius
„Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su dizaineriu Juozu Statkevičiumi, šis atvirai išsakė savo nuomonę apie susidariusią situaciją
„Man visada pavydi – talento, darbštumo, sėkmės, grožio, šlovės, klientų, jų lieknumo, o dabar dar ir sekėjų! Ar jums neaišku, kad po 37 metų darbo visada esu ant bangos? Todėl nesistebiu, kad mane myli vis daugiau žmonių. Aš nesėdžiu vietoje – visada dirbu, o rezultatai nuostabūs ir stebina!
Aš sukūriau kostiumus 100 spektaklių! O kiek žiūrovų juos matė? Ir tai padariau 24 šalyse! Tad natūralu, kad manimi domisi daugybė žmonių. Keturių mano knygų tiražai buvo išpirkti kaip karštos bandelės. O kur dar trys parfumerijos linijos? Ir pristatymai Paris Fashion Week? Taip, aš – vienintelis! Ir sėkmė – ne tik mūsų šalyje, bet ir Prancūzijoje.
O tai, kad lietuvis lietuvio nemyli – žinome visi. Supraskite, jūs norite interviu praktiškai kas antrą dieną. Bet koks rašymas apie mane – geras ar blogas – vis tiek jums kelia reitingus. Tokie jau esame – keista tauta. Ir, manau, sutiksite – jūsų dėmesys, koks jis bebūtų, man atneša dar daugiau sekėjų. Tai savaime suprantama“, – teigė J. Statkevičius.
