Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaičio retorika kultūrininkų atžvilgiu nesikeičia: jie vakar rėkė, cypė, klykė, baubė

2025-10-06 16:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 16:31

Kultūros bendruomenei nesitraukiant nuo reikalavimų dėl Kultūros ministerijos, o socialdemokratams raginant „aušriečių“ lyderį švelninti retoriką, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, regis, to daryti nežada. Paklaustas, kaip žada spręsti situaciją kultūros lauke, Seimo narys kartoja įžeidimus, sekmadienį protestavusiems aktyvistams.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Kultūros bendruomenei nesitraukiant nuo reikalavimų dėl Kultūros ministerijos, o socialdemokratams raginant „aušriečių“ lyderį švelninti retoriką, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, regis, to daryti nežada. Paklaustas, kaip žada spręsti situaciją kultūros lauke, Seimo narys kartoja įžeidimus, sekmadienį protestavusiems aktyvistams.

REKLAMA
19

TAIP PAT SKAITYKITE:

„O jie yra kas? Rinkimus laimėję yra? Čia kultūrininkai, kurie vakar rėkė, cypė, klykė, baubė? Tai sėkmės jiems“, – prieš prasidedant koalicinės tarybos posėdžiui Seime žurnalistams sakė R. Žemaitaitis, paklaustas, kaip ketina spręsti situaciją dėl Kultūros ministerijos.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.

REKLAMA

Sekmadienį kultūrininkai rengė įspėjamąjį streiką, prieš kurį laiką vyko ir protestas prie Prezidentūros. Taip pat platinama ir peticija – ją jau pasirašė per 79 tūkst. žmonių.

Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.

REKLAMA
REKLAMA

Nerimstančius kultūrininkus R. Žemaitaitis išvadino rėksniais – įspėjamajame streike dalyvavusius aktyvistus vadino „baubiančiais veikėjais“, kalbėjo apie veikiančias „blogio jėgas“ bei ragino žmones „saugotis laukinių“. Savo ruožtu socialdemokratų lyderiai paragino koalicijos kolegą neįžeidinėti piliečių.

„Raginame kolegą R. Žemaitaitį pasiploninti liežuvį. Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – išplatintame pranešime teigė socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.

Svarstant, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją, valdantieji kol kas oficialiai nesutarė dėl dar vienų ministerijų mainų, tačiau tokia opcija neatmetama. Apie galimybę keistis ministerijomis užsiminė ir Prezidentūra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
VILNIUS
VILNIUS
2025-10-06 16:48
Žemaitaitis yra kolaborantas, kuris kelia pavojų nacionaliniam saugumui.
Atsakyti
Tikra teisybė
Tikra teisybė
2025-10-06 16:39
Kritikuodami NA su Žemaitaičiu Socdemai tikrai daugiau pagarbos neįgis, o žmonėms jau šie besipešantys "kultūrininkai" su visais jiems prijaučiančiems ir Valdantieji , tampa atgrasūs.Nebesinori nei į Mikutavičiaus koncertus eiti, nei į Koršunovo spektaklius, nes įžeidinėjant kultūros nesukursi, tikchaosą
Atsakyti
Ar
Ar
2025-10-06 17:13
Čia siūlo NA ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų