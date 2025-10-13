Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gelūnas sako, kad po Žemaitaičio pareiškimų jaučiasi nesaugiai, garbę gins teisme

2025-10-13 21:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 21:42

Po „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus (LNDM) vadovą Arūną Gelūną šis teigia besijaučiantis nesaugiai ir garbę ketinantis ginti teisminiu keliu.

Arūnas Gelūnas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Po „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus (LNDM) vadovą Arūną Gelūną šis teigia besijaučiantis nesaugiai ir garbę ketinantis ginti teisminiu keliu.

REKLAMA
4

Jis tikino socialiniuose tinkluose pastaruoju metu iš tikrų arba netikrų anketų sulaukiantis šimtų antisemitinio pobūdžio žinučių, raginančių „prisipažinti, kad jis ne lietuvis, o žydas“, atskleisti tėvų vardus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai sukelia tiesiog nesaugumo būseną, čia jau apie žodžio laisvę, padorų elgesį ar kažką kita neverta kalbėti. Tai yra tiesiog atakos, kurios sukelia man, kaip piliečiui, nesaugumo būseną, norą būti apgintam. Aš, aišku, ginsiu savo garbę – kad nesu perversmininkas, kad mano tapatybė yra tokia, kokia yra deklaruota mano Lietuvos Respublikoje registruotuose dokumentuose – teisminiu keliu“, – LRT televizijai pirmadienį sakė A. Gelūnas.

REKLAMA
REKLAMA

„Mane bandantis diskredituoti postas „Facebooke“, kur jis vadina mane valstybės perversmininku, yra labai rimtas kaltinimas – ir jis dar rimtesnis tuo, kad siejaa su tuo, kad aš esą esu užsislaptinęs žydas, jis sukrėtė labai daug žmonių savo nežmoniškumu ir neatitikimu šiems laikams“, – teigė jis.

REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusį penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“, „aušrietis“ taip pat spekuliavo neva žydiška A. Gelūno kilme.

Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.

Pats A. Gelūnas jau anksčiau teigė, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį policija jau pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.

Pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.

R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gelūnas atsakė į Žemaitaičio kaltinimus esant žydu: „Tai yra šmeižto byla“ (nuotr. stop kadras)
Žydu pavadintas Gelūnas iš Ruginienės namų ir Vyriausybės atsiima paveikslus – esą jiems kyla pavojus (117)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Žemaitaitis siūlo ieškoti bendro kultūros ministro: nemato koalicijos sutarties pažeidimo (72)
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Raminta Popovienė su Kultūros ministerijos darbuotojais aptarė biudžetą, būsimus Vyriausybės darbus
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Šukys: dauguma „aušriečių“ neigiamai vertina Žemaitaičio retoriką (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų