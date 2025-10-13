Žemaitaitis – apie savo nuotaiką socdemams sprendžiant dėl koalicijos: „Žmoną, draugę Ingą, kitas moteris šokdinau“

O viešojoje erdvėje jau pusę lūpų kalbama, kad socialdemokratai dėl sugrįžimo į koaliciją konsultuojasi su Sauliaus Skvernelio demokratais.
Per savaitgalį Remigijus Žemaitaitis ne tik spėjo pašokdinti koalicijos partnerius, bet ir moteris Žemaitijoje.
„Žmoną, draugę Ingą, kitas moteris šokdinau. Močiutę 80 metų dar pašokdinau. Linksmai leidžiam laiką, kol jūs čia Vilniuje blūdijate“, – apie savaitgalio nuotykius pasakojo politikas.
Tad šoko R. Žemaitaitis tol, kol socdemai taryboje sprendė, ar nori toliau likti su „Nemuno aušra“ bendroje koalicijoje. Ir galiausiai ryžtingo sprendimo nepriėmė – „Nemuno aušrą“ pasiliko.
Net ir šiandien R. Žemaitaičio veidas nusėtas blizgučiais. Pats sako, kad dar savaitgalį prasidėjusios šventės nesibaigė.
„Dar iš po šeštadienio... O jeigu ne – turėjau šiandien labai daug susitikimų. Ir netgi progą pasveikinti kai kurias moteris su gimtadieniu“, – aiškino jis.
Ir be kandidato, ir be ministerijos
Nors R. Žemaitaitis koalicijoje lieka, socdemai iš „Nemuno aušros“ atėmė Kultūros ministeriją, žinodami, kad tai gali sulaukti reakcijos iš koalicijos partnerių.
Pasak „Nemuno aušros“ lyderio, dėl naujo kandidato į kultūros ministrus „savaitės ar dviejų savaičių bėgyje kažkoks sprendimas bus, nors aš tikėjausi, kad greičiau.“
Tačiau savaitgalį socdemai aiškiai pasakė, kad dabar jie ieškos kultūros ministro. Negana to, kaip patvirtino premjerės patarėjas, ir šiandien ryte susitikusi su R. Žemaitaičiu Inga Ruginienė jam tą patį pakartojo – ministrą suras pati.
„Aš pati ieškau, mano atsakomybė“, – sakė ministrė pirmininkė.
Kai kurie socdemai įsitikinę, kad Kultūros ministerijos atsiėmimas yra per mažas žingsnis. Ir esą ragino partiją priimti radikalesnį sprendimą – mesti R. Žemaitaitį iš koalicijos.
„Net ir šitas sprendimas, kai Kultūros ministeriją pasiėmė, man atrodė labai drąsus ir radikalus. Pagal socdemų laikyseną, kuri yra dabar. Aš tikrai negalvojau, kad kažkokius kardinalius sprendimus priiminės“, – stebėjosi demokratų lyderis Saulius Skvernelis.
Viešoje erdvėje kalbama, kad socdemai apie sugrįžimą į koaliciją kalbasi su S. Skverneliu. TV3 žinioms tai patvirtino keli šaltiniai socialdemokratų partijoje. Visgi, S. Skvernelis tokias kalbas neigia.
„Kol jie gyvena toje šeimoje, ieškoti kitų šeimos narių turbūt yra visiškai beprasmis dalykas. Vieną kartą kavą pagėrėme, daugiau mūsų korta spausti R. Žemaitaitį nėra jokios prasmės“, – kalbėjo demokratų lyderis.
„Greičiausiai būčiau šalininkas, jeigu būtų lažybos, kad koalicijos kompozicija gali pasikeisti dar ne kartą per tris šiuos metus. <...> Reikia naujus santykius pradėti, kaip ir gyvenime pradėti, pabaigus senuosius“, – savo nuomone dalijosi socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Vidinis šurmulys „Nemuno aušroje“
Keletas šaltinių socialdemokratų partijoje pasakoja, kad savaitgalį R. Žemaitaičio iš koalicijos socdemai nemetė, mat tikisi, kad jis pats išeis. Neva taip R. Žemaitaitis prasčiau atrodys prieš savo rinkėjus.
Negana to, dalis socdemų viešai kalba, kad dabar praradus ministeriją ir nieko mainais negavę „aušriečiai“ suskils.
„Skaldymas visą gyvenimą buvo, visą gyvenimą“, – į tokias kalbas sureagavo Remigijus Žemaitaitis.
Ir tas skilimas, panašu, jau prasidėjo. Dainius Varnas buvo ištikimas R. Žemaitaičio bendražygis. Tačiau dar šeštadienį po socdemų tarybos suvažiavimo nusprendė palikti „aušriečius“. Ir panašu, kad pagrindinė priežastis – ne partijos lyderio retorika.
„Frakcijos nariai tarsi iš orakulo sužino apie frakcijos priimtus sprendimus“, – pasakojo Seimo narys Dainius Varnas.
D. Varnas pasakojo, kad esą R. Žemaitaitis priimdavo vienašališką sprendimą, su frakcija neaptardavo, o žiniasklaidai ištransliuodavo, jog taip nusprendė dauguma. R. Žemaitaitis sako, kad jam tai buvo staigmena.
„Dar iki šeštadienio vakaro laikraščius nešiojo partijos. Va čia man buvo stebuklas. Dar 18 valandą nešiojo laikraščius su patarėjais, o 18 kažkiek rašo, kad palieku partiją“, – stebėjosi „Nemuno aušros“ lyderis.
D. Varnas sako, kad grįžtų atgal pas aušriečius esą tik su viena sąlyga.
„Netikiu, kad galima pakeisti Remigijų, grįžčiau tik tokiu atveju, jeigu jis pasitrauktų. Ir prie frakcijos vairo stotų kažkoks kitas kolega“, – sakė jis.
