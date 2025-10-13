Šioje Lietuvos bažnyčioje galima išgirsti 1 garsų Lietuvos atlikėją: „Anksčiau kaltinau Dievą, dabar esu jam dėkingas“

Apie didžiausią gyvenimo nuosmūkį atsivėrė žinomas dainininkas Dmitry Shavrov, geriau žinomas kaip Sasha Song. Vyras apie priklausomybes dabar kalba garsiai ir palaiko visus, kas šiuo metu išgyvena sunkų etapą bei pasidalina naujais tikslais ir atskleidžia, kodėl jį galima išgirsti bažnyčioje.
Žinomas dainininkas Dmitry rugsėjo 18 dieną sutiks 42-ąjį gimtadienį, tik šis gimtadienis bus visiškai kitoks. Neretai ši simbolinė diena žmonėms kelia asociacijas su laiku šeimos apsuptyje, todėl vyras atskleidė, kaip žada sutikti gimtadienį, po jau praeityje likusių išbandymų lavinos, būnant su pačiais artimiausiais žmonėmis:
„Šiemet savo gimtadienį noriu sutikti labai paprastai, bet nuoširdžiai – su artimiausiais žmonėmis šalia. Svajoju pabūti gamtoje, nes ten jaučiu daugiausia laisvės ir tikrumo: šašlykas, pokalbiai prie stalo, šypsenos, gal net kokie žaidimai – man tai pati gražiausia šventė. Taip pat noriu pasidalinti šiluma ir su savo bendruomene bažnyčioje – nusinešti mamos keptą pyragą, pabūti drauge po giesmės“.
Dainininkas pasidalino, jog šie metai, lyg nauja pradžia, bus grynas oro gurkšnis po to, ką teko išgyventi, todėl gimtadienio proga sau palinkės labai paprasto, bet vertingo dalyko, kuris nėra materialus, todėl tai tik įrodo žmogaus brandą:
„Praėję metai man buvo didelių pamokų ir išbandymų laikas – jie parodė, kiek stiprybės slypi tikėjime ir kiek daug gali duoti paprastas buvimas su žmonėmis. Ateinančiais metais sau linkiu ramybės širdyje, nuolankumo, šviesos, stiprybės nepasiduoti pasaulio vilionėms ir išlikti žmogumi su gera širdimi“.
Niekur nedinstanti muzika – daugiau nei darbas
Sasha Song – vienas žymiausių muzikos veidų Lietuvoje, atėjęs į muzikos pasaulį daugiau nei prieš 15 metų, kuomet buvo dar visai jaunuolis. Vyras neslepia, jog muzika jį lydi visur ir visada, visuose gyvenimo etapuose ir ji yra kur kas daugiau, nei tik darbas:
„Muzika man visada buvo daugiau nei darbas ar hobis – ji tarsi vidinis dienoraštis, per kurį išlieju tai, kas giliausiai slypi širdyje. Motyvacija ateina iš paties gyvenimo – iš meilės, nesvarbu, ar ji laiminga, ar skaudi, iš nuoskaudų ar net pykčio, kurį paverčiu melodija, iš mažų kasdienybės akimirkų, kurios netikėtai tampa daina. Kūryba man yra savotiška terapija – būdas paleisti jausmus, kad jie neužsistovėtų viduje“.
Nors gyvenime neretai būna, kad tam tikrose veiklose žmonės išsisemia, dainininkas atvirauja, jog muzika teko nustumti, tačiau ne ilgai trukus, ji grįžo su trenksmu:
„Buvo laikas, kai muzika buvo nustumta į šalį – tiesiog atsirado kitų prioritetų, kuriems tuo metu reikėjo visos mano energijos, bet dabar muzika vėl stovi priekyje – ji grįžo kaip būtina dalis, kaip oras, be kurio sunku įsivaizduoti save“.
Dainininkams vaizdo klipai, kurie padeda išpildyti dainą – neretai tampa neatsiejama dalis. Sasha Song dar prieš kelis mėnesius triumfavo su nauja daina, o po kurio laiko gerbėjus pasiekė daina, su pilnu įvaizdžiu – muzikiniu klipu šalia debesų, Vilniaus televizijos bokšte:
„Ši daina gimė iš didelio noro turėti vilties ir tikėjimo, kad pagaliau vėl galėsiu turėti gerą, laimingą gyvenimą. Aš galiu jį turėti, jei įdėsiu pastangų ir leisiu Dievo meilei vesti mane.
Aš nežinau, ar tai buvo atsitiktinumas, ar mano aukštesniosios jėgos – Dievo, kaip aš jį suprantu, postūmis filmuoti būtent ten, bet tikiu, kad Dievas, kaip kiekvienas jį suvokiame, sudėlioja visus dalykus mūsų gyvenime. Mano Dievas pasireiškia per meilę sau – per kitus žmones. Jis kalba su manimi.
Ir tame taške, virš Vilniaus, aš jaučiausi tarsi arčiau Jo, arčiau dangaus. Žvelgdamas žemyn į jo kūrybą: miestą, gamtą, žmones – dainavau jam, nes be jo man muzika iš tiesų negroja“.
Priklausomybės – praėjęs sunkus etapas, apie kurį Sasha Song kalba garsiai
Kartais gyvenimas pasisuka visai ne taip, kaip tikimasi. Dainininkas šiandien apie savo sunkiausią laikotarpį kalba garsiai ir dalinasi patirtimi su visais. Prieš kurį laiką Sasha Song sugebėjo išbristi iš priklausomybių liūno, kuriame teko praleisti nemažai laiko.
„Mano gyvenime buvo sunkus etapas, susijęs ne tik su alkoholiu, bet ir su kitomis medžiagomis. Tiesiog niekada nesijaučiau laimingas blaivybėje. Viduje buvo daug neišspręstų kovų – negalėjau susitaikyti su tuo, koks buvau žmogus ir žinojau, kad turiu keistis.
Alkoholis ir kitos medžiagos man padėdavo pasimiršti, nuslėpti skausmą, užgesinti vidinę tuštumą, bet galiausiai supratau, kad tik tikras darbas su savimi gali suteikti tikrą ramybę. Nusprendžiau imtis to darbo, kad man nereikėtų bėgti nuo savo jausmų į alkoholį ar narkotikus – kad galėčiau gyventi tikrą, blaivų gyvenimą, pilną atsakomybės, sąžiningumo sau ir prasmingumo“, – apie kupiną išbandymų kelią kalba dainininkas.
Pagalba ir mokėjimas ją priimti yra vienas svarbiausių aspektų, kuriais galima pasinaudoti turint kokių nors priklausomybių, tačiau tuo metu, priklausomi žmonės neretai pagalbą atstumia. Minčiai paantrina ir pats dainininkas, tačiau sutinka ir ragina, kad pagalbą priklausomam žmogui priimti reikia:
„Visą gyvenimą gyvenau neigime, manydamas, kad susitvarkysiu pats. Nesidomėjau pagalba ir nenorėjau jos priimti – negalvojau, kad man to reikia. Ir tai yra didžiausia priklausomo žmogaus problema: galvojama, kad kada nors pavyks susitvarkyti pačiam ir vartoti saikingai, kaip kiti „normalūs“ žmonės, bet taip niekada nebūna. Dėl to turime tiek daug mirčių – žmonės taip ir neišeina iš šio neigimo ir galiausiai tai juos pražudo“.
Visas negandas ir sunkumus palikęs praeityje dainininkas atskleidė, kas padėjo keistis ir yra tik gyvas įrodymas, kaip žmogus vedamas tikėjimo savimi gali įveikti visas kliūtis:
„Dabar jaučiuosi stipresnis, ramus ir dėkingas už tai, ką turiu. Norėčiau palinkėti visiems, kurie susiduria su priklausomybe, išdrįsti imtis pagalbos – vienas iš veiksmingiausių būdų yra 12 žingsnių programa. Ji tikrai gali pakeisti gyvenimą, bet tam reikia milžiniško atsidavimo. Deja, daugelis pradeda, bet nepabaigia ir dėl to atkrenta. Todėl linkiu drąsos, kantrybės ir tikros vidinės motyvacijos – nes tik taip galima išeiti iš tamsos ir atrasti tikrą gyvenimą“.
Galima pripažinti, jog priklausomybių tema yra labai opi, nes priklausomas žmogus dažniausia ne tik nenori pagalbos, bet ir bijo apie tai kalbėti garsiai ne tik todėl, kad nepripažįsta, jog yra priklausomas, bet ir bijo išgirsti kitas žmonių nuomones, apkalbas, reakcijas, tačiau tik ne Sasha Song. Dainininkas geba be jokios gėdos pripažinti tai, kas įvyko ir dalintis patirtimi su kitais:
„Aš nežinau, iš kur manyje atsiranda drąsa atvirai apie tai kalbėti. Tiesiog kažkaip nėra baimės dalintis savo patirtimi. Vienintelis paaiškinimas, kurį randu, tai mano santykis su Dievu, kaip aš jį suprantu. Aš meldžiuosi – meldžiuosi už jo pagalbą, už palaikymą iš kitų žmonių, už jėgą būti atviram ir tikram, kad galėčiau dalintis savo istorija ir, galbūt, padėti kitiems“.
Bažnyčios svarba bei nauji tikslai
Pasiekus vidinę ramybę, čia atsirado ir bažnyčia, kuri stipriai prisidėjo prie dainininko sveikos šiandienos. Ar Sasha Song yra dažnas svečias bažnyčioje? Tikrai taip. Dabar jo balsą galima išgirsti Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kur jis atlieka giesmes.
„Anksčiau bažnyčia nebuvo mano gyvenime, bet turėjau savo tikėjimą. Dabar jaučiu, kad bažnyčia ir aš turime kažką bendro – muziką ir Dievą, kaip aš jį suprantu. Už viską, ką gyvenime patyriau, anksčiau kaltinau Dievą, ypač už sunkumus, bet dabar esu jam dėkingas už tai, nes jis ruošė mane gyvenimui, kuriame esu dabar“, – apie naują gyvenimo etapą kalba dainininkas.
Natūralu, jog atgijus iš naujo, kyla ir nauji tikslai, šviečia naujos pradžios ir naujos galimybės. Dainininkas atsiveria, jog nauji keliai dar tik laukia, tačiau sutiko pasidalinti, kokius planus netolimoje ateityje yra suplanavęs:
„Turiu nuostabią galimybę – naują projektą, kurio detalių dar negaliu atskleisti. Galiu tik tiek pasakyti: turėsiu galimybę perdainuoti vieną iš žymiausių, garsiausių ir gražiausių dainų Lietuvos istorijoje. Kas tai per daina – dar paslaptis, bet greitai visi sužinos ir, tikiu, bus maloniai nustebinti.
Ketinu toliau dalyvauti vestuvėse, gimtadieniuose, kai žmonės mane kviečia. Taip pat dalyvauju labdaringuose renginiuose, kai tik galiu – senelių namuose, žmonėms, turintiems negalią. Mano asmeniniai tikslai – pabaigti 12 žingsnių programą, šiuo metu esu 9 žingsnyje, ir surengti koncertą Vilniuje po ilgesnės pertraukos“.
Po visų patirčių dainininkas dabar gyvena naują gyvenimą, priimdamas naująjį save, kurį įvardina, kaip tikru atgimimu:
„Jaučiuosi lyg gimęs iš naujo – pirmą kartą gyvenime iš tiesų jaučiu gyvenimą. Gyvenu be baimės valdžios, nors baimės vis dar yra, jos man nebevaldo gyvenimo. Mano požiūris į gyvenimą pasikeitė visiškai. Tai ne tik pokytis – tai gyvenimo transformacija, tikras atgimimas.
Esu be galo dėkingas visiems reabilitacijos darbuotojams kur buvau metus laiko. Jei tikrai yra angelai, tai jie tikrai yra ten – su jų pagalba galėjau pradėti viska iš naujo“.
