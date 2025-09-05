Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Algirdo ir Milisandros Radzevičių šeimoje – naujas etapas

2025-09-05 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 15:55

Žinomo dainininko Algirdo Radzevičiaus šeimoje – naujas žingsnis. Milisandros ir Algirdo Radzevičių sūnus Rokas atveria naują pradžią ir sutiko pirmąją rugsėjo 1-ą šioje vietoje.

Algirdas Radzevičius (Nuotr. asmeninio albuvo ir K. Aleksynaitės)

Žinomo dainininko Algirdo Radzevičiaus šeimoje – naujas žingsnis. Milisandros ir Algirdo Radzevičių sūnus Rokas atveria naują pradžią ir sutiko pirmąją rugsėjo 1-ą šioje vietoje.

1

Algirdas Radzevičius, žinomas Lietuvos dainininkas, pasidalino nuotraukomis socialiniuose tinkluose, iš sūnaus rugsėjo 1-osios šventės. 

Nuotraukomis dainininkas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Naujas etapas šeimai

Algirdas Radzevičius pasidalino nuotraukomis savo socialiniuose tinkluose iš sūnaus Roko mokslo metų pradžios šventės. Ši rugsėjo 1-oji vaikinui šioje konservatorijoje yra pirma, tačiau Rokas anksčiau čia mokėsi pusę metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuotraukose visa šeima stovi prie Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos. Čia sūnus pradės eiti į 11 klasę.

View this post on Instagram

A post shared by Algirdas Radzevičius (@algelisradzevicius)

Dainininkas pasidalinęs nuotraukomis rašė:

„Tegul tavo, Sūnau, pasirinktas kelias nuveda didelės sėkmės ir laimės link... Su naujų mokslo metų pradžia visus trokštančius žinių ir tuos, kurie tas žinias dovanoja!“

Komentaruose šeima susilaukė sveikinimų. Tarp sveikinimų ir Lino Vaitkevičiaus iš grupės „Žemaitukai“, sveikinimas:

Oba, geriausias laikas gyvenime buvo ten!“

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

