Algirdo ir Milisandros Radzevičių šeimoje – naujas etapas

Algirdas Radzevičius, žinomas Lietuvos dainininkas, pasidalino nuotraukomis socialiniuose tinkluose, iš sūnaus rugsėjo 1-osios šventės.
Nuotraukomis dainininkas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Naujas etapas šeimai
Algirdas Radzevičius pasidalino nuotraukomis savo socialiniuose tinkluose iš sūnaus Roko mokslo metų pradžios šventės. Ši rugsėjo 1-oji vaikinui šioje konservatorijoje yra pirma, tačiau Rokas anksčiau čia mokėsi pusę metų.
Nuotraukose visa šeima stovi prie Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos. Čia sūnus pradės eiti į 11 klasę.
Dainininkas pasidalinęs nuotraukomis rašė:
„Tegul tavo, Sūnau, pasirinktas kelias nuveda didelės sėkmės ir laimės link... Su naujų mokslo metų pradžia visus trokštančius žinių ir tuos, kurie tas žinias dovanoja!“
Komentaruose šeima susilaukė sveikinimų. Tarp sveikinimų ir Lino Vaitkevičiaus iš grupės „Žemaitukai“, sveikinimas:
„Oba, geriausias laikas gyvenime buvo ten!“
