Radži atsivėrė apie skaudžią netektį: „Mylėjau ir mylėsiu tave visada“

Radži Aleksandrovič, žinomas dainininkas, savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kur sudėti prisiminimai apie mylimą augintinį. Po Bario mirties praėjo jau metai laiko.
Šiuo vaizdo įrašu dainininkas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Išgyvena netektį iki šiol
Radži pasidalinęs vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose rašo:
„Jau praėjo metai, kai nebeturiu tavęs šalia mano Bariuk.... Mylėjau ir mylėsiu tave visada! Visada esi kartu su manimi“.
