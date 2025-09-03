Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Radži atsivėrė apie skaudžią netektį: „Mylėjau ir mylėsiu tave visada“

2025-09-03 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 12:25

Žinomas dainininkas Radži Aleksandrovič prieš metus laiko išgyveno skaudžią netektį, kuri kankina iki šiol. Vyras iki pat šiol gedi savo mylimo augintinio, šunelio Bario, kurio kartu nebėra jau metus laiko.

Žinomas dainininkas Radži Aleksandrovič prieš metus laiko išgyveno skaudžią netektį, kuri kankina iki šiol. Vyras iki pat šiol gedi savo mylimo augintinio, šunelio Bario, kurio kartu nebėra jau metus laiko.

5

Radži Aleksandrovič, žinomas dainininkas, savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kur sudėti prisiminimai apie mylimą augintinį. Po Bario mirties praėjo jau metai laiko.

Šiuo vaizdo įrašu dainininkas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Radži Aleksandrovič augintinis Baris
FOTOGALERIJA. Radži Aleksandrovič augintinis Baris

Išgyvena netektį iki šiol

Radži pasidalinęs vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose rašo:

„Jau praėjo metai, kai nebeturiu tavęs šalia mano Bariuk.... Mylėjau ir mylėsiu tave visada! Visada esi kartu su manimi“.

Senis
Senis
2025-09-03 12:32
Bobą geriau susirask.
Atsakyti
.
.
2025-09-03 13:17
Reikia mylėt vaikus ir gyvunus ir bus ramus gyvenimas kvaiša
Atsakyti
Agnė
Agnė
2025-09-03 13:11
Aš tai mylėjau tokį sugyventinį,bet jis mane išdūrė per visus galus.Išvijau parazitą.
Atsakyti
