TV3 naujienos > Žmonės

Vos prieš kelias dienas naują verslą atidaręs Egidijus Dragūnas sulaukė malonios žinios

2025-09-10 20:10
2025-09-10 20:10

Prieš kelias dienas vienas žinomiausių Lietuvos dainininkų Egidijus Dragūnas-SEL pristatė savo naują verslą – Autosel.lt svetainė, kurioje galima parduoti arba įsigyti automobilius bei jų dalis. Vyras į didelį žmonių susidomėjimą sureagavo ir pats.

Egidijus Dragūnas (Nuotr. socialinių tinklų ir Gedimino Žilinsko)
Egidijus Dragūnas dar prieš kelias dienas pristatė savo naują verslą, kuomet pasidalino savo socialiniuose tinkluose įmonės logotipu.

Egidijus Dragūnas
Egidijus Dragūnas sureagavo į lankytojų skaičių

Vyras savo socialiniuose tinkluose pasidalino, koks lankytojų skaičius slėpėsi už šio puslapio per vieną dieną:

„Tokia maloni istorija. Mūsų kompanija – jaunutė. Jai dar tik 5 dienos. Man šiandien skambina darbuotojas, sako, jog kažkoks nenormalus reiškinys, nes labai daug lankytojų, o pasirodo, kad portalai skyrė mums dėmesio. Per penkias dienas mus aplankė 500 tūkst. žmonių. 

Visi, kas nori įsikelti savo skelbimus, parduodate automobilius, juos norite pirkti, tai užeikite pas mus į Autosel.lt. Kam mokėti po 100 eurų už skelbimą? Padarykite tai už dyką mūsų naujame puslapyje. Ačiū“.

Visai neseniai atidarytame puslapyje jau galima rasti begalę parduodamų automobilių, todėl tai tik įrodo itin didelį susidomėjimą naujuoju puslapiu.

Į viršų