Iš Egidijaus Dragūno – svarbus įspėjimas

Tąkart Kalnų parke susirinko daugiau nei 15 000 žmonių, o Vilnius kvėpavo vienu ritmu, skelbė bilietai.lt.
Įspėjimas
Likus nedaug laiko iki koncerto, E. Dragūnas socialiniuose tinkluose pasidalijo svarbia žinia ir įspėjimu gerbėjams, planuojantiems vykti į nepamirštamą renginį
„Šį šeštadienį Vilniuje vyks ilgai lauktas SEL koncertas. Po ketverių metų pertraukos grupė grįžta į sceną, į Kalnų parką, su programa, kuri pažada tapti išskirtiniu įvykiu. Žiūrovų laukia ne tik galingas garsas ir įspūdinga šviesų programa – tai bus koncertas, kuriame susijungs visa SEL istorija ir legendinė energija. Grupė pasiruošusi įnešti maksimalų įsitraukimą į savo kūrybą, suteikdama koncertui išskirtinę gyvybę ir dinamiką.
Durys į renginį atsidarys 18:00 val., o koncerto pradžia – 20:00 val. Prieš pagrindinį pasirodymą publiką apšildys sunkiojo metalo grupė „Erdvė“ bei JD iš Londono – Sofija T.
Organizatoriai įspėja, kad Kalnų parke laukiama pilnutėlė estrada, todėl neišvengiamos eilės. Rekomenduojama atvykti anksčiau – vyks patikros.
Padauginus alkoholio, į renginį griežtai nebus įleidžiama“, – įspėjo Egidijus.
Laukia koncertas
Šįkart SEL grįžta dar stipresni. Su sprogstančia energija, su garso tikslumu, su meile, kuri augo visus šiuos metus. Tai – ne vien muzikos šou, tai – reiškinys, jungiantis kartas, o sceną paverčiantis ne tik reginiu, bet gyva emocija.
„SEL – tai daugiau nei muzika. Tai jėga, kuri kalba ne žodžiais, o širdimi. Kiekvienas koncertas mums – tai atsakomybė, dovana ir naujas iššūkis. Kalnų parkas yra vieta, kur jau kartą įvyko stebuklas – ir mes pasiryžę tai pakartoti“, – sako grupės lyderis Egidijus Dragūnas.
Renginiui ruošiamasi ypač kruopščiai. Numatomas didelio masto techninis sprendimų spektras: aukščiausio lygio garso architektūra, šviesų sistema, kvėpuojanti kartu su muzika, ir vizualiniai elementai, kurių Kalnų parkas dar nėra matęs.
Tai bus šou po atviru dangumi, kuriame kiekvienas metras, kiekviena sekundė bus sustyguota su maksimaliu tikslumu.Tai ne vakaras, kurį žiūri. Tai vakaras, kuriame gyveni.Nepavėluok į savo vietą istorijoje – rugsėjo 6 d., Kalnų parkas, Vilnius. SEL – muzika, kuri yra didesnė už laiką.
