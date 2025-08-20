Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po incidento prie SEL namų – policijos sprendimas šokiravo Simoną Starkutę: „Jūs juokaujat?“

2025-08-20 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-20 17:00

Prie Egidijaus Dragūno-SEL namų vieną liepos mėnesio vakarą skubėjo specialiosios tarnybos – muzikanto gerbėja automobiliu įlėkė į jo namų tvorą. Galiausiai paaiškėjo, kokį sprendimą dėl šio įvykio priėmė policija. Būtent į pastarąjį nuosprendį sureagavo modelis Simona Starkutė.

0

Kaip skelbia portalas „Delfi“, rugpjūčio 4 d. nutarta nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 punktu.  

Jis teigia, kad baudžiamasis procesas yra negalimas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.  

Prie Egidijaus Dragūno namų – tarnybų sujudimas
FOTOGALERIJA. Prie Egidijaus Dragūno namų – tarnybų sujudimas

Sureagavo Simona Starkutė

Modelis Simona Starkutė socialiniame tinkle atkreipė dėmesį į nuosprendį dėl moters, kuri įlėkė į E. Dragūno namų tvorą.

Šiuo įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Jūs b* juokaujat???? Kažkokia psichė taranavo vartus, pridarė turtinės ir neturtinės žalos, ir ikiteisminis NEPRADĖTAS!

Vadinasi, mūsų valstybėje reikia psichopatui žmogų sukapoti į gabalus, kad lauktų reali bausmė. Tegyvuoja psichai!“, – savo mintimis isntagramo istorijoje dalijosi S. Starkutė.

Į tvorą įlėkė SEL gerbėja

Primename, kad tąkart į įvykio vietą atskubėjo ir policija, ir greitoji. 

Prie Egidijaus Dragūno namų – tarnybų sujudimas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Iš automobilio išlipusi 41-erių moteris sukėlė skandalą, ėmė daužyti svetimą turtą. 

Ji buvo sulaikyta.  

