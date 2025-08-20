Po incidento prie SEL namų – policijos sprendimas šokiravo Simoną Starkutę: „Jūs juokaujat?“

Kaip skelbia portalas „Delfi“, rugpjūčio 4 d. nutarta nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 punktu.
Jis teigia, kad baudžiamasis procesas yra negalimas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Sureagavo Simona Starkutė
Modelis Simona Starkutė socialiniame tinkle atkreipė dėmesį į nuosprendį dėl moters, kuri įlėkė į E. Dragūno namų tvorą.
Šiuo įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Jūs b* juokaujat???? Kažkokia psichė taranavo vartus, pridarė turtinės ir neturtinės žalos, ir ikiteisminis NEPRADĖTAS!
Vadinasi, mūsų valstybėje reikia psichopatui žmogų sukapoti į gabalus, kad lauktų reali bausmė. Tegyvuoja psichai!“, – savo mintimis isntagramo istorijoje dalijosi S. Starkutė.
Į tvorą įlėkė SEL gerbėja
Primename, kad tąkart į įvykio vietą atskubėjo ir policija, ir greitoji.
Iš automobilio išlipusi 41-erių moteris sukėlė skandalą, ėmė daužyti svetimą turtą.
Ji buvo sulaikyta.
