Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

SEL gerbėjams – gera žinia

2025-08-28 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 13:25

Praūžė didžiuliais renginiais lepinusi vasara, tačiau renginių traukinys tik įsibėgėja. Rugsėjį Vilnių drebins SEL bei „Lilas ir Innomine“, Kaune vyks pirmasis šalyje pasaulinio lygio reivas „Baltic Mayhem“, o grupė „Solo Ansamblis“ surengs net keturis šou.

Egidijus Dragūnas

Praūžė didžiuliais renginiais lepinusi vasara, tačiau renginių traukinys tik įsibėgėja. Rugsėjį Vilnių drebins SEL bei „Lilas ir Innomine“, Kaune vyks pirmasis šalyje pasaulinio lygio reivas „Baltic Mayhem“, o grupė „Solo Ansamblis“ surengs net keturis šou.

REKLAMA
0

Pirmąjį rudens mėnesį ansamblis „Lietuva“ pasitiks ypatinga, ANBO lėktuvui skirta premjera „Dangaus konstruktorius“, laidų vedėjas Rolandas Mackevičius sės į sau neįprastą pašnekovo kėdę, o vilniečiai turės progą išmėginti naujų agavos distiliatų, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rudens startas su „G&G Sindikatu“

Rugsėjo 1 d. (Vilnius)

Nauji mokslo metai startuos hip hopo ritmu. Viena populiariausių šio žanro Lietuvos grupių „G&G Sindikatas“ rudenį pradės trankiu pasirodymu Vilniaus Lukiškių kalėjimo kieme, kur fanai kels kumščius į orą ir išvien dainuos didžiausius, per beveik tris grupės gyvavimo dešimtmečius išleistus repo ir hip hopo hitus.

REKLAMA
REKLAMA

„Solo Ansamblio” šou didžiausiuose miestuose

Rugsėjo 1 d. (Kaunas), 3 ir 4 d. (Vilnius), 20 d. (Klaipėda)

REKLAMA

Milijonus perklausų muzikos platformose renkanti grupė „Solo Ansamblis” pirmąjį rudens mėnesį aplankys tris didžiausius Lietuvos miestus: rugsėjo 1-ąją pasirodys Kauno „Oldman” erdvėje, rugsėjo 3 ir 4 d. drebins Vilniaus „Vasaros terasą” (tiesa, abu šou sostinėje – jau išparduoti), o kelionę užbaigs rugsėjo 20 d. Klaipėdos „Hofe”.

REKLAMA
REKLAMA

„Solo Ansamblis” – Meilės mašina: https://youtu.be/2luN88w2JWo?si=RlD_u7eyKMdIXjVm

„Kitokie pasikalbėjimai“ su Rolandu Mackevičiumi

Rugsėjo 4 d. (Kaunas)

Įprastai nepatogiais klausimais pašnekovus provokuojantis televizijos laidų ir renginių vedėjas Rolandas Mackevičius netrukus pats taps vienu jų. Po daugiau nei šešerių metų pertraukos Rolandas sugrįžta į „Kitokių pasikalbėjimų“ sceną, kur rugsėjo 4 dieną Kauno Jachtklube jį intriguojančiais klausimais apipils Paulius Vaitiekūnas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasaulinio lygio reivas „Baltic Mayhem“

Rugsėjo 5 d. (Kaunas)

Rugsėjo 5-ąją Kauno „Žalgirio” arenoje pirmą kartą Lietuvoje vyks pasaulinio lygio reivas su lazerių šou „Baltic Mayhem 2025”, kur žiūrovus išjudins būrys šokių muzikos žvaigždžių – Mariana BO (Meksika), Kaaze (Švedija), KURA (Portugalija), Coone (Belgija), „Hard Driver” ir „Mutilator” (abu – Nyderlandai).

REKLAMA

Mariana BO – Cantus:

SEL sugrįžimas į sostinę

Rugsėjo 6 d. (Vilnius)

Grupė SEL su Egidijumi Dragūnu priešakyje rugsėjo 6-ąją sugrįžta į Vilniaus Kalnų parką, kur prieš ketverius metus surengė didžiulį šou 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje.

„Dabar mes grįžtam dar stipresni. Su sprogstančia energija. Su garsu, kuris alsuoja tikslumu ir galia. Su meile, kuri augo visus šiuos metus”, – rašoma renginio aprašyme.

REKLAMA

Didžiausias reperių „Lilas ir Innomine“ šou

Rugsėjo 13 d. (Vilnius)

Po penkerių metų į sceną grįžusi ir pavasarį Kauną sudrebinusi hiphopo grupė „Lilas ir Innomine“ ruošiasi didžiausiam karjeros koncertui po atviru dangumi. Rugsėjo 13-ąją Vilniaus Vingio parke grupė atliks populiariausius savo hitus ir pristatys naujų kūrinių iš būsimo albumo, kurio gerbėjai laukia jau šešerius metus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Lilas ir Innomine“ – Kas jūs?: 

„Sisters on Wire” naujo albumo pristatymas

Rugsėjo 19 d. (Vilnius)

Šios vasaros pradžioje naują albumą pavadinimu „Siluetai” pristačiusi grupė „Sisters on Wire” kviečia jį išgirsti gyvai. Rugsėjo 19-ąją Vilniaus Lukiškių kalėjimo kieme grupės nariai į sceną žengs su gyvo garso grupe ir savo didžiausiais hitais bei naujausia kūryba papasakos įkvepiančią pastarųjų metų grupės istoriją.

REKLAMA

Videografinis koncertas „Dangaus konstruktorius“

Rugsėjo 24 d. (Kaunas)

Ansamblis „Lietuva“ pristato naują videografinį koncertą „Dangaus konstruktorius“, skirtą legendinio lėktuvo ANBO šimtmečiui ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metams. Žiūrovų laukia vaizdo, technologijų ir muzikos sintezė, kviečianti pažinti aviacijos ištakas ir pažvelgti į kuriantį žmogų per Antano Gustaičio istoriją.

REKLAMA

Agavos distiliatų paroda „Tequila Fiesta“

Rugsėjo 27 d. (Vilnius)

Kol vokiečiai mėgausis „Oktoberfest“ festivaliu, lietuviai kviečiami į tarptautinę agavų distiliatų kultūros parodą „Tequila Fiesta“. Rugsėjo 27-ąją dieną Vilniaus „Aludariai Story Cellar“ erdvė taps unikalia vienos dienos kultūrine, pažintine ir degustacine kelione, skirta Meksikos agavų distiliatams, jų kultūrai ir tradicijoms.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Senjorų savaitė“ su Kastyčiu Kerbedžiu

Rugsėjo 28 d.-spalio 1 d. (Palanga)

„Senjorų savaitė“ kviečia visus į keturis šaunius renginius Palangos koncertų salėje. Rugsėjo 28 d. čia vyks Virgilijaus Noreikos mokinių koncertas „Švelnumas“, rugsėjo 29 d. – legendinių Lietuvos aktorių koncertas, rugsėjo 30 d. – kapelijų fiesta „Suk, suk ratelį“, o spalio 1 d. renginių maratoną užbaigs trankus Kastyčio Kerbedžio šou.

Kastytis Kerbedis – Antena: 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jurijus Smoriginas pasitinka 70-metį (Nuotr. asm. archyvo, BNS foto)
70-metį pasitinkantis Jurijus Smoriginas išdavė ilgaamžiškumo paslaptį: „Man pavyko perlipti per tą sindromą" (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų