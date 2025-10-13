Užimtumo tarnyba: gydytojų algų augimas pralenkė IT specialistų

2019–2025 metų tarnybos duomenys rodo, kad per šį laiką gydytojų pajamos kilo du kartus: nuo maždaug 2789 eurų (iki mokesčių) 2019 metais iki 5729 eurų 2025-aisiais.
„Ekonomikos plėtra, kvalifikuotos darbo jėgos paklausa ir struktūriniai pokyčiai kai kuriose profesijų grupėse spartino vidutinių darbo pajamų augimą. Visgi stebime, kad ir koks gajus mitas besklandytų, labiausiai darbo užmokestis didėjo ne IT srities darbuotojams, o gydytojams. Tai sietina ir su gydytojų darbo specifika – dažnai jie dirba ne vienoje darbovietėje bei daugiau nei vienu etatu“, – pranešime pabrėžė tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
Gydytojų atlyginimai daugelyje savivaldybių per šiuos metus pasivijo Vilniaus lygį, o skirtumai tarp centrinių ir regioninių ligoninių sumažėjo. Pavyzdžiui, Kaune jų vidutinės pajamos augo 121 proc., Klaipėdoje – 112 proc., Šiauliuose – 108 proc.
Anot pranešimo, IT sektoriaus darbuotojų atlyginimai per šešerius metus augo 68 proc. – nuo 2535 eurų 2019 metais iki 4259 eurų pirmąjį šių metų pusmetį, tačiau per pastaruosius vienerius metus jie smuko 2,3 proc. punkto.
Tarp penkių didmiesčių pagal IT darbuotojų atlyginimus pirmauja Vilnius – čia vidutinės darbo pajamos siekia 4700 eurų, tačiau Kaunas ir Klaipėda sparčiai vejasi – nuo 2019 metų čia jos augo 72-75 proc.: Kaune – nuo 2457 iki 4219 eurų, o Klaipėdoje – nuo 1966 iki 3442 eurų.
Pasak pranešimo, inžinerijos specialistų vidutinės darbo pajamos regionuose taip pat rodo stiprėjančią konkurenciją su didmiesčių atlyginimais. Jų vidutinis atlygis per šešerius metus augo 72 proc. – nuo 1789 iki 3088 eurų, o tarp penkių didžiųjų miestų sparčiausiai jis augo Šiauliuose – 75 proc. ir Panevėžyje – 73 proc.